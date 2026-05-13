Trump na put vodi delegaciju 'tešku' milijarde dolara, pogledajte tko sve putuje u Kinu

Donald Trump na putu je za Kinu, saveznicu Irana, na dugo očekivani državni posjet s Xi Jinpingom. Trump je bezuspješno vršio pritisak na Xija da iskoristi svoj utjecaj kako bi Iran pristao na prekid rata ili barem ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ali u komentarima dok je napuštao Bijelu kuću, američki predsjednik je rekao da neće morati razgovarati o ratu s Xijem jer "uvelike kontrolira Iran".

Inflacija je naglo porasla u SAD-u zbog čimbenika povezanih s ratom. S obzirom na Trumpov fokus na gospodarstvo, podaci koji pokazuju cjenovni pritisak na birače mogli bi ga vratiti za pregovarački stol. Na pitanje o utjecaju na financije Amerikanaca danas, Trump je rekao: "Ne razmišljam ni o kome. Razmišljam o jednoj stvari. Ne možemo dopustiti da Iran ima nuklearno oružje. To je sve."

Prije nego što su objavljeni podaci o inflaciji, CNN je izvijestio da Trump "ozbiljnije razmatra" nastavak velikih borbenih operacija protiv Irana sada nego ikad u posljednjih nekoliko tjedana. Izvori su rekli da je postao frustriran iranskom pregovaračkom taktikom i utjecajem blokade Hormuškog tjesnaca. Dok iranski stisak nad ključnim plovnim putem i dalje postoji, visoki vojni časnik rekao je da je tjesnac sada "ogromno operativno područje" daleko šire nego prije sukoba. Ako se plovni put uskoro ne otvori - svijetu prijeti masovna kriza gladi.

'Ne razmišljam o financijskoj situaciji Amerikanaca - ne razmišljam ni o kome'

8.00 - Donald Trump rekao je da ne razmišlja o financijskim učincima iranskog rata na američke građane. Na pitanje je li to utjecalo na njegovo donošenje odluka prilikom pregovaranja o sporazumu, rekao je:

"Ne razmišljam o financijskoj situaciji Amerikanaca, ne razmišljam ni o kome. Razmišljam o jednoj stvari, ne možemo dopustiti da Iran ima nuklearno oružje." Ipak, rekao je da rat ide tako dobro da se to neće spominjati kada se kasnije danas sastane s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

"Imamo puno stvari za razgovarati, ne bih rekao da je Iran jedna od njih, iskreno, jer Iran imamo pod velikom kontrolom".

Elon Musk i Tim Cook među onima koji putuju s Trumpom u Kinu

6.55 - Među Trumpovom delegacijom je i Elon Musk. Glasnogovornik Bijele kuće rekao je da je Musk na Air Force Oneu, koji je u utorak poletio za Peking.

Najbogatiji čovjek na svijetu - trenutno u središtu kalifornijske sudske bitke s čelnikom OpenAI-ja - jedan je od brojnih rukovoditelja koji su pozvani da prate američkog predsjednika u njegovom državnom posjetu.

Tim Cook, koji će službeno odstupiti s mjesta izvršnog direktora Applea u rujnu, nalazi se na popisu, a u delegaciji je i Jensen Huang, izvršni direktor tvrtke Nvidia, jednog od najvećih dobavljača AI čipova na svijetu.

U delegaciji su još:

Izvršni direktor Boeinga Robert "Kelly" Ortberg,

Predsjednik uprave i izvršni direktor Blackrocka Larry Fink,

Predsjednik uprave, izvršni direktor i suosnivač Blackstonea Stephen Schwarzman,

Predsjednik uprave i izvršni direktor Cargilla Brian Sikes,

Predsjednica uprave i izvršna direktorica Citija Jane Fraser,

Izvršni direktor Coherenta Jim Anderson,

Predsjednik uprave i izvršni direktor GE Aerospacea H. Lawrence Culp,

Predsjednik uprave i izvršni direktor Goldman Sachsa David Solomon,

Izvršni direktor Illumine Jacob Thaysen,

Izvršni direktor Mastercarda Michael Miebach,

Predsjednica i Mete Dina Powell McCormick,

Predsjednik uprave i izvršni direktor Microna Sanjay Mehrotra,

Predsjednik uprave i izvršni direktor Qualcomma Cristiano Amon i

Izvršni direktor Vise Ryan McInerney

Trump: Zamolit ću Xi Jinpinga da 'otvori' Kinu

5.30 - Donald Trump rekao je da će zamoliti predsjednika Xi Jinpinga da "otvori" Kinu dok ide u državni posjet toj zemlji. U objavi na Truth Social, američki predsjednik nazvao je svog kineskog kolegu "vođom izvanrednog ugleda" i rekao da želi da kineski narod "učini svoju magiju" kako bi zemlju podigao na "još višu razinu".

"Zamolit ću predsjednika Xija, vođu izvanrednog ugleda, da 'otvori' Kinu kako bi ovi briljantni ljudi mogli učiniti svoju magiju i pomoći da se Narodna Republika podigne na još višu razinu! Zapravo, obećavam da ću, kada budemo zajedno, što će biti za nekoliko sati, to biti moj prvi zahtjev. Nikad nisam vidio niti čuo za neku ideju koja bi bila korisnija našim nevjerojatnim zemljama."

Trump, međutim, nije spomenuo planove za razgovor o iranskom ratu tijekom svog putovanja. Posljednjih tjedana bezuspješno je vršio pritisak na Xija da iskoristi svoj utjecaj kako bi naveo Teheran - saveznika Kine - da pristane na prekid rata ili barem ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Prije odlaska iz Bijele kuće u utorak, Trump je tvrdio da neće morati razgovarati o sukobu s Xijem jer "Iran uvelike imamo pod kontrolom".

Peking se priprema za Trumpov posjet

4.48 - Američke zastave i sigurnosne mjere na snazi su ​​u kineskoj prijestolnici uoči državnog posjeta Donalda Trumpa ovog tjedna.