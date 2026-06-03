FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SAVRŠENI S MANAMA /

Ovi slavni svoje su nesavršenosti pretvorili u moćno oružje, a izgled im nije bio prepreka

Ovi slavni svoje su nesavršenosti pretvorili u moćno oružje, a izgled im nije bio prepreka
Foto: Profimedia
Sarah Jessica Parker
1 /24
VOYO logo

U svijetu u kojem se često nameću nerealni standardi ljepote, mnoge slavne osobe pokazale su da nesavršenosti mogu postati njihove najveće prednosti.

Glumice Andie MacDowell (67) i Jamie Lee Curtis (67) te kraljica Letizia (53) odlučile su prihvatiti svoju sijedu kosu te tako pokazati kako i ona može izgledati elegantno i lijepo, a time su poslale važnu poruku da cijene svoje godine i da od njih ne bježe.

Mnoge poznate dame također su odbile podvrgnuti se estetskim zahvatima kako bi zadovoljile nametnute ideale ljepote. Glazbenica i glumica Barbra Streisand (84) te glumica Sarah Jessica Parker (61) nikada nisu operirale svoj prepoznatljivi nos, koji je s vremenom postao njihov zaštitni znak. 

Također, glumica Kate Winslet (50) jedna je od najpoznatijih zagovornica prirodnog starenja, a sličan stav njeguje i njezina kolegica Drew Barrymore (51) koja otvoreno govori o prihvaćanju bora i promjena koje dolaze s godinama. Osim toga, višak kilograma nikada nije predstavljao prepreku glumcu Jacku Blacku (56), čija su karizma i humor osvojili publiku diljem svijeta.

Model Winnie Harlow (31) kožno stanje vitiligo pretvorila je u svoju najveću prednost i prepoznatljivost u modnoj industriji, dok je, druge strane, model Lauren Wasser (38), koja je zbog zdravstvenih komplikacija ostala bez obje noge, svoju je tragediju prihvatila i nije dopustila da je zaustavi u karijeri.

U galeriji pogledajte slavne osobe koje iz godine u godinu dokazuju da samopouzdanje, autentičnost i prihvaćanje sebe često ostavljaju snažniji dojam od bilo kakvog ideala savršenstva.

3.6.2026.
16:32
Hot.hr
Profimedia
HollywoodSarah Jessica ParkerBarbra StreisandKraljica LetiziaKate WinsletDrew BarrymoreAndie MacdowellJack BlackDanny DevitoHugh LauriePierce BrosnanWinnie Harlow
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija