FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEMA BOLJE HRANE! /

Ni Drew Barrymore ne može odoljeti ćevapima i pljeskavicama: Pohvalila balkanski restoran

Ni Drew Barrymore ne može odoljeti ćevapima i pljeskavicama: Pohvalila balkanski restoran
×
Foto: Matt Baron/BEI/Shutterstock Editorial/Profimedia

Drew Barrymore otkrila je koliko cijeni balkansku kuhinju istaknuvši kako je oduševljena američkim restoranom koji nudi specijalitete upravo iz našeg podneblja

21.4.2026.
14:59
Hot.hr
VOYO logo
VOYO logo

Teško je odoljeti mirisu i okusu delicija poput ćevapa, pljeskavica i ajvara, što dobro zna i holivudska diva Drew Barrymore koja je u svojoj emisiji "The Drew Barrymore Show" pohvalila delicije balkanskog podneblja.

Govoreći o hrani koju voli, 51-godišnja glumica pohvalila je restoran Balkan Treat Box u St. Louisu, koji vode Bosanac Edo Nalić i njegova supruga Loryn Nalić.

Premam njezinom mišljenju, u St. Louisu mogu se pronaći odlični restorani, a među njima i ovaj obiteljski lokal poznat po balkanskim specijalitetima, kao što su ćevapi, ajvar i pljeskavice, ali i turske delicije kao što su kebabi i baklave.

Kako prenosi Klix.ba, vlasnik restorana s ovim je gastronomskim projektom krenuo iz čiste nostalgije prema domu, da bi zatim razvio uspješan restoran.

"Zaista sam bio nostalgičan za domom. Kada ste daleko od doma, prijatelji i hrana vam najviše nedostaju pored majke", objasnio je Edo Nalić objasnivši kako je njegova supruga pokušala doma pripremiti balkanske specijalitete, no bezuspješno. Ipak, sve se promijenilo kada je otputovala u Bosnu i Hercegovinu, gdje je kušala autohtone specijalitete te ih naučila pripremati.

"Bosanska zajednica je najgostoljubivija zajednica u kojoj sam bila. Išla sam u restorane, pekare, bilo gdje gdje su me željeli ugostiti i učila sam", objasnila je Loryn Nalić.

Drew BarrymoreHollywoodGastroHolivudska Glumica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike