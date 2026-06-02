Dolazi opasno nevrijeme, meteorolog Dorian Ribarić: 'Promjena će biti nagla!'

Potencijalno opasno i opasno vrijeme - to Hrvatsku čeka sutra. Cijela je zemlja pod žutim upozorenjem, riječka regija, sjeverna Dalmacija i splitska regija pod narančastim.

Olujni udari vjetra, bura, obilna kiša i pljuskovi - tuča, grmljavinsko nevrijeme, sve to najavio je DHMZ za sutra. A Svjetska meteorološka organizacija izdala je pak globalnu prognozu kojom najavljuje jak El Nino i nestabilno ljeto.

Drastično raste rizik od vremenskih ekstrema, predviđaju se iznadprosječne temperature u većini dijelova svijeta od lipnja do kolovoza ove godine. Stiže ulje na vatru, a svijet već gori, kaže glavni tajnik UN-a.

Što nas čeka u idućim danima, a što ovog ljeta, objasnit će nam RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.

Idemo prvo sa sutrašnjem danu. Žuto i narančasto upozorenje na snazi. Stiže potencijalno opasno nevrijeme, je li tako?

Da, potencijalno opasno i opasno vrijeme. Prva dva stupnja meteoalarm. Nije razlog za paniku, ali svakako za oprez. Naime, radi se o jednoj klasičnoj, možemo reći ranoj ljetnoj promjeni vremena, a ona će biti nagla i možemo reći čak brzopotezna u cijeloj zemlji sa zapada prema istoku i jugu.

Vidjela sam upozorenja. Piše da je moguća i tuča i olujni udari vjetra. Dosta ozbiljne pojave...

Pa to je nekako u ovom dobu godine standardno. Dakle, grmljavinska sezona je krenula. Još uvijek je zrak dovoljno hladan po visini, a grije se kopno i more. I onda imamo tu nestabilnu situaciju gdje može se dogoditi uz pljuskove i jača grmljavina. U ovom slučaju očekuje se, dakle, grmljavinsko nevrijeme, prije svega oko Istre na Kvarneru, čak i zadarsko područje. Naglasak se stavlja na obilniju količinu oborine. Dakle, moguće su one bujične, pa i urbane poplave.

U četvrtak je Tijelovo, mnogi idu na produženi vikend. Vraća li se ljeto ili?

Pa ne treba ovaj produženi vikend još uvijek otpisati. Iako, dakle, imamo u četvrtak jedno prolazno smirivanje vremena, bit će tu dosta sunca, a opet vrlo toplo, a onda u petak ponovno pljuskovi i grmljavina, ali ne tako intenzivno i često, kao što će to biti, recimo sutra. Već tijekom iduće noći i onda za vikend nešto mirnije, sunčanije, ali ne baš sasvim stabilno, pa bi onda za neke događaje na otvorenome za vikend ipak trebalo imati nekakvu B opciju, barem nakratko barem kišobran.

Idemo sad na ljeto. Vidjeli smo DHMZ-ovu prognozu. Koliko shvaćam prema ovome što su napisali, srpanj bi mogao biti posebno ekstreman?

Ne baš ekstremno. Nećemo sad govoriti u tim pojmovima. Naime, sezonska prognoza rekla je da je vrlo vjerojatno toplije razdoblje od uobičajenog u novijoj klimi. Ta novija klima odnosi se na tridesetogodišnje razdoblje od 91. do 2020. godine, dakle ona najnovija klima i najnoviji klimatološki srednjak, sada očekujemo više od te uobičajene temperature. Za ljeto je odstupanje u srpnju najviše.

Što je s ovim olujama? Zadnjih nekoliko godina smo ih bili svjedoci. Imamo osjećaj da su svi građani postali malo svjesniji i više provjeravaju upozorenja DHMZ-a zbog toga. Možemo li predvidjeti hoće li ih biti i ovog ljeta?

Pa sad u seniorskoj prognozi to ne možemo. Ne može nam sezonska prognoza reći koliko će i kada točno pasti negdje kiša i koliko će trajati neki toplinski val. Možemo samo znati hoće li to ljeto, ta sezona, imati jedan duži period i biti topliji od prosjeka, hoće li biti kišoviti ili sušni. Iako, recimo, sama prognoza oborina je znatno kompleksnija i ta je prognoza kompleksna prvenstveno ljeti zato što imamo oborine, pa nam se može dogoditi da, recimo, imamo samo jedan kišni dan, a da sve poplavi. I onda nam taj mjesec bude, recimo, kišovit od prosjeka.

Ne možemo reći hoćemo li ove godine imati oluje koje je fotografirao Bruno Fantulin, lovac na Oluje?

Bruno radi stvarno izvrsne fotografije, ali bit će ih sigurno. Sad hoće li biti onako izraženih superćelijskih, to se moraju pogoditi i pravi uvjeti za to. Često tu uspoređujemo s receptima. Dakle, to vam je kao ono bacite dva jaja na paštu, nećete dobiti carbonaru. Mora tu biti nešto vatre i drugih nekih uvjeta i malo znanja. Pa ćete onda dobit pravu carbonaru. Tako je i sa superćelijskim olujama.

Iz UN-a danas je stiglo dosta dramatično upozorenje. Kažu ekstremno vrijeme nam donosi El Nino

Prvenstveno to je jedna dobra politička poruka, ali ona je stvarno i meteorološki ispravna. Naime, naš svijet se zagrijava već godinama, desetljećima temperatura raste. A tu imamo i taj meteorološki fenomen El Nina koji doduše nema direktnu poveznicu s klimatskim promjenama, ali on podiže prosjek tih godina, on globalno zagrijava atmosferu i to ne nužno samo u Hrvatskoj. To nije onako kao na prekidač upalimo El Nino i sad je kod nas jako toplo. El Nino djeluje prvenstveno na Južnu Ameriku, Srednju Ameriku, Aziju, Indoneziju. Kod nas je ipak taj utjecaj znatno ograničeni. Možemo reći prvenstveno da će za vrijeme nekog jakog El Nina, zima biti nešto kišovita, a i temperatura očito viša. Ali sad koliko nije to sad tako jako puno.

Zadnji put El Nino bio je 2024. Međutim, to ljeto je bilo najtoplije

To je bila najtoplija godina u povijesti mjerenja. Tako je u Hrvatskoj to ljeto bilo najtoplije na većini postaja u povijesti mjerenja. Očekuje se ove godine prilično toplo ljeto. Zasad ne možemo pričati o ekstremima. Ovisi i o snazi samog El Nina. Ima jedna super analogija od naše bivše kolegice Dunje Mazzocco Drvar. Ona je rekla da sezonske prognoze su kao da radite prognozu Svjetskog prvenstva u siječnju, a to je na ljeto. Tako i sada, ne možete znati točnu formu igrača ozljede, kako se osjeća već u siječnju i kako će nastupati, recimo, u lipnju. Ali u ovom slučaju El Nino ne bi bio igrač, nego bi bio fizioterapeut jedne ovako globalne atmosferske momčadi kad gledamo sve cirkulacije. I tako je to jedan dobar fizioterapeut koji dobro zagrije svakog igrača. I onda nam je igra u atmosferi sve brža i energičnije.

U prijevodu to može značiti svašta. El Nino može donijeti sušu, oborine, vruće...

Pa da, dosta je to kontradiktorno za gledatelje. On donosi na nekim područjima Zemlje donosi višak oborine, a na nekima donosi sušu i to uvijek na istim tim područjima. Ali evo, kao što smo rekli, na područje Hrvatske ipak je to ograničeno, ali valja očekivati da će globalno onda ta godina biti toplija.