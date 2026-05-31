Zagrebački vatrogasci u pripravnosti: Novi meteoalarm najavljen za ponedjeljak

'IMAMO UHODANI OBRAZAC'

Jako nevrijeme pogodilo je kasno poslijepodne Međimurje i Zagorje. Pljuskovi praćeni tučom zabilježeni su u Međimurju. No, zasad nema informacija o većim štetama.

Za šire zagrebačko područje i sjeverozapad Hrvatske upaljen je narančasti meteoalarm. Upozorenje je pljuskove praćene grmljavinom te olujne udare vjetra.

Nevrijeme je tijekom poslijepodneva najprije krenulo iz Slovenije. Jaki pljuskovi praćeni tučom pogodili su Pohorje.

Maja Lipovšćak Gavranović razgovarala je sa zamjenikom zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Tomislavom Resmanom.

'Imali smo dosta miran dan. Sve u svemu nekakvih pet intervencija odrađeno od 17 sati. Imali smo zabilježena dva požara na otvorenom prostoru, što je neobično, vani kiša pada, ali srećom nevrijeme na svoj put zaobišlo', rekao je.

Zagrebački vatrogasci stavili su u pripravnost dodatnih 60 ljudi, kako bi mogli izaći s većim brojem ljudi na terenu u slučaju nevremena.

Od 19 sati pa do 7 sati ujutro, u pripravnosti će biti šezdesetak vatrogasaca, a po potrebi, poručuje zapovjednik, mogu dignuti dodatnu smjenu.

Novi meteoalarm najavljen je već za sutra, a zagrebački vatrogasci su spremni i za to.

'Zadnjih dvije tri godine su ta nevremena postala češća, pa već imamo uhodani obrazac. Pripreme se motorne pile, pregledaju lanci, dopuni gorivo, provjere se motorne pumpe za ispumpavanje. Uvijek se pripremimo', zaključuje Resman.