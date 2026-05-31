Oluja pogodila susjedstvo, padala i tuča! Nevrijeme stiže prema Hrvatskoj

Dijelove Slovenije pogodile su oluje, tuča je padala na području Pohorja. Jače nevrijeme pogodilo je i područje Vuzenice. Formiraju se i jače nevrijeme, posebice na sjeveroistoku zemlje, upozorila je slovenska Agencija za okoliš (Arso), javlja 24ur.com.

Foto: 24ur.com

Za taj dio zemlje za poslijepodne i prvu polovicu noći izdano je drugo najviše, narančasto upozorenje, a za ostatak zemlje izdano je niže, žuto upozorenje.

Foto: 24ur.com

Pljuskovi i grmljavina doći će ​​sa sjevera u toplom i prilično vlažnom zraku u unutrašnjosti Slovenije, a kasnije i drugdje.

"Iznad austrijske Štajerske mogle bi se formirati i jače oluje koje bi se zatim kretale prema našoj Štajerskoj i Prekmurju, zbog čega smo izdali narančasto upozorenje. Na Primorskom će se grmljavinska nevremena početi razvijati tek u prvom dijelu noći", objasnio je Brane Gregorčič, dežurni Arsov prognostičar.

Hladna fronta utjecat će na vrijeme i u ponedjeljak ujutro. Isprva će padati kiša, a na jugu će biti i grmljavine. Oborine bi trebale prestati tijekom dana, iako je poslijepodne moguća kratkotrajna grmljavinska oluja ili pljusak.

Nevrijeme stiže u Hrvatsku

U Hrvatskoj je DHMZ prognozirao pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Poslijepodne u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mjestimice pljuskovi s grmljavinom, moguće i jače izraženi.

Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno i jak, na Jadranu jugozapadni, navečer mjestimice i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 °C.

Foto: The Weather Channel

DHMZ je za Zagrebačku regiju upalio narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme. Mjestimice izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, prolazno na udare olujnim sjeverozapadnim vjetrom. Uglavnom na sjeverozapadu regije lokalno je moguća tuča. Vjerojatnost grmljavine je 80 %. Za ostale dijelove Hrvatske upaljeno je žuto upozorenje

Foto: DHMZ

U ponedjeljak se očekuje promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom koji osobito na zapadu zemlje mogu biti obilniji. Najviše sunčana vremena očekuje se na jugu. Vjetar većinom slab.

Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a od sredine dana i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna od 23 do 28 °C, u gorju malo niža.