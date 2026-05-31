Vidjeli smo novo nogometno pravilo u akciji: Ovo nas čeka i na Svjetskom prvenstvu

Prijateljska utakmica između Japana i Islanda, odigrana kao priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, ušla je u povijest ne samo zbog rezultata, već i kao poligon za jedno od najradikalnijih novih pravila modernog nogometa. Incident koji se dogodio pokazao je kako će se igra nepovratno promijeniti, a ishod je bio trenutan, dramatičan i presudan za pobjednika.

Kako je Island kažnjen zbog odugovlačenja

Ključni trenutak utakmice zbio se u drugom poluvremenu. Prilikom izmjene, islandski veznjak Kristian Hlynsson nije napustio teren unutar propisanog novog vremenskog okvira od deset sekundi. Suci su rigorozno primijenili pravilo: Hlynsson je morao izaći, no njegovoj zamjeni nije bio dopušten ulazak u igru idućih šezdeset sekundi. Četvrti sudac, sa štopericom u ruci, budno je pazio na poštivanje kazne, ostavljajući Island s igračem manje na terenu u ključnom dijelu susreta. Ta minuta kazne, osmišljena kao mjera protiv namjernog usporavanja igre, pretvorila se u odlučujući faktor. Upravo u tom intervalu, dok je Island bio brojčano inferioran, Japan je iskoristio prednost. Organizirali su brzi napad koji je rezultirao jedinim pogotkom na utakmici, osiguravši tako pobjedu. Ovaj događaj nije samo riješio pitanje pobjednika, već je poslao snažnu poruku svim momčadima koje se pripremaju za Svjetsko prvenstvo: era taktičkog odugovlačenja pri izmjenama je završena, a cijena nepoštivanja pravila može biti poraz.

IFAB-ov rat protiv izgubljenog vremena

Ova promjena nije izolirani eksperiment, već dio sveobuhvatnog paketa mjera koje je usvojio Međunarodni odbor nogometnih saveza (The IFAB) na svom 140. godišnjem sastanku. Iako se pravila trenutno testiraju na nižim razinama i u prijateljskim susretima, postoji jasna namjera da se, nakon evaluacije, primijene i na najvećim natjecanjima, uključujući nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Cilj je jasan: povećati efektivno vrijeme igre, koje trenutno u prosjeku iznosi oko 58 minuta, na više od 64 minute po utakmici. Nogometni zakonodavci odlučili su stati na kraj svim oblicima "krađe vremena". Odbor je predstavio niz daljnjih mjera za poboljšanje protoka igre i ponašanja igrača, a pravilo o izmjenama samo je vrh sante leda.

World Cup 2026 rules in Action before World Cup:

°°Iceland Player took more than 10 Sec to leave pitch ===> Result, New player have to wait 1 Minute before entering the pitch. pic.twitter.com/vw2EXNLQsI — FootMessiBall (@footmessiball) May 31, 2026

Odbrojavanje za aute i gol-aute

Jedna od ključnih novosti je uvođenje vizualnog odbrojavanja od pet sekundi za izvođenje auta i gol-auta. Ako sudac procijeni da igrač namjerno odugovlači, pokrenut će odbrojavanje. Ukoliko lopta ne bude u igri nakon isteka pet sekundi, posjed se predaje protivničkoj momčadi. U slučaju odugovlačenja kod ispucavanja gol-auta, protivniku će biti dodijeljen udarac iz kuta.

Obavezna stanka za ozlijeđene igrače

Kako bi se spriječilo taktičko simuliranje i nepotrebno zaustavljanje igre, uvedeno je i pravilo o postupanju s ozlijeđenim igračima. Svaki igrač zbog kojeg se igra zaustavi kako bi mu se pružila pomoć na terenu, morat će napustiti igralište i provesti izvan njega najmanje jednu minutu nakon što se igra nastavi. Time se obeshrabruju lažne ozljede kao sredstvo za prekidanje ritma protivnika.

Paradoks ubrzanja i budućnost nogometa

Iako je primarni fokus na ubrzanju igre, IFAB je istovremeno proširio i ovlasti VAR tehnologije, što potencijalno može dovesti do novih zastoja. VAR će tako moći intervenirati kod očito pogrešno dodijeljenog drugog žutog kartona koji rezultira isključenjem, kao i u situacijama zamjene identiteta. Novost je i mogućnost da VAR ispravi pogrešno dosuđen udarac iz kuta, pod uvjetom da se provjera može obaviti trenutačno. Time se stvara zanimljiv izazov balansa između brzine i pravednosti. Primjer Japana i Islanda pokazuje da će prilagodba na nova pravila biti ključna i brza. Treneri i igrači morat će usvojiti nove navike, svjesni da i najmanje odugovlačenje može imati katastrofalne posljedice.

Svijet nogometa ulazi u novu fazu u kojoj se svaka sekunda broji, ne samo na semaforu, već i pri svakom prekidu. Dok je cilj fluidnija i dinamičnija igra, testni susreti pokazuju da će ova pravila donijeti i novu razinu taktičke napetosti.