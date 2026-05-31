'EL LOCO'

Marcelo Bielsa objavio koga vodi na Svjetsko: Legenda ipak ostala bez poziva

Foto: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL/imago sportfotodienst/Profimedia

Urugvaj će igrati u skupini H sa Saudijskom Arabijom Zelenortskim otocima i Španjolskom.

31.5.2026.
21:58
Sportski.net
Urugvajski izbornik Marcelo Bielsa objavio je popis od 26 igrača koji će ove godine braniti boje dvostrukog svjetskog prvaka na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Na popisu se ipak nije našlo mjesto za legendarnog urugvajskog napadača Luisa Suáreza.

Vratari: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Estudiantes), Santiago Mele (Monterrey)

Obrana: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araújo (Barcelona), José María Giménez (Atlético Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers), Sebastián Cáceres (América), Mathías Olivera (Napoli), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Matías Viña (River Plate)

Vezni red: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur), Agustín Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Nicolás De la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Brian Rodríguez (América), Maximiliano Araújo (Sporting)

Napad: Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Viñas (Real Oviedo), Darwin Núñez (Al-Hilal)

Urugvaj se nalazi u skupini H zajedno sa Saudijskom Arabijom, Zelenortskim Otocima i Španjolskom.

Urugvajska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
