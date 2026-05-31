Marcelo Bielsa objavio koga vodi na Svjetsko: Legenda ipak ostala bez poziva

Urugvajski izbornik Marcelo Bielsa objavio je popis od 26 igrača koji će ove godine braniti boje dvostrukog svjetskog prvaka na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Na popisu se ipak nije našlo mjesto za legendarnog urugvajskog napadača Luisa Suáreza.

Vratari: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Estudiantes), Santiago Mele (Monterrey)

Obrana: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araújo (Barcelona), José María Giménez (Atlético Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers), Sebastián Cáceres (América), Mathías Olivera (Napoli), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Matías Viña (River Plate)

Vezni red: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur), Agustín Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Nicolás De la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Brian Rodríguez (América), Maximiliano Araújo (Sporting)

Napad: Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Viñas (Real Oviedo), Darwin Núñez (Al-Hilal)

Urugvaj se nalazi u skupini H zajedno sa Saudijskom Arabijom, Zelenortskim Otocima i Španjolskom.