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Kyliana Mbappéa pitali o pauzama za hidrataciju: Sve je iznenadio iskrenim odgovorom

Kyliana Mbappéa pitali o pauzama za hidrataciju: Sve je iznenadio iskrenim odgovorom
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Foto: Pauline FIGUET/SPP/imago sportfotodienst/Profimedia

Pauza traje tri minute, a iako je predstavljena kao dobrobit igrača, primarna funkcija je ubaciti reklame u televizijske prijenose

22.6.2026.
7:46
Sportski.net
Pauline FIGUET/SPP/imago sportfotodienst/Profimedia
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Pauza za hidrataciju jedno je od novih pravila na ovom Svjetskom prvenstvu koje je izazvalo mnogo polemika. Ako ste zaboravili, riječ je o pravilu koje se primjenjuje u svakom poluvremenu na prvom prekidu nakon 22 minute igre.

Pauza traje tri minute, a iako je predstavljena kao dobrobit igrača, primarna funkcija je ubaciti reklame u televizijske prijenose. Uoči utakmice Francuske i Iraka u drugom kolu svoje mišljenje o hidratacijskim pauzama iznio je i Kyllian Mbappé, napadač Reala i francuske reprezentacije. 

"Ne biste trebali pitati igrače za mišljenje jer se naša mišljenja puno mijenjaju. Ako moja momčad dominira, to uništava ritam. Ako je vruće, ja sam sretan. Svi se žale kada dođu nova pravila. Morat ćemo vidjeti kako će to ići na duge staze", kazao je kratko i jasno Mbappé. 

Sljedeći test Francuske je protiv Iraka u ponedjeljak, 22. lipnja u 23 sata. Dolaze nakon pobjede nad Senegalom od 3-1 u svojoj prvoj utakmici skupine I. Taj rezultat dao je Francuskoj idealan početak prvenstva. Pobjeda nad Irakom na stadionu Philadelphia osigurala bi Francuskoj mjesto u nokaut fazi.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Francuska Nogometna ReprezentacijaKylian Mbappe
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