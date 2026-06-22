Ovo je zanimljivo: Hrvatskoj prijete i dva Panamca koji su igrali u SHNL-u

Nakon poraza od Engleske na otvaranju, hrvatsku nogometnu reprezentaciju u drugom kolu skupine L Svjetskog prvenstva čeka Panama u srijedu u jedan ujutro po našem vremenu.

Iako na papiru djeluju kao najslabiji suparnik u skupini, "Los Canaleros" su daleko od naivne ekipe koja je 2018. u Rusiji služila za popravljanje gol-razlike. U svom drugom nastupu na svjetskim prvenstvima, Panama je pokazala zrelost i taktičku disciplinu, što se vidjelo i u prvom susretu protiv Gane, gdje su poraženi tek golom u 95. minuti. Transformacija je to koju potpisuje dansko-španjolski stručnjak Thomas Christiansen, usadivši momčadi identitet i ambiciju koja nadilazi puko sudjelovanje.

Najbolji igrači Paname koji će prijetiti Hrvatskoj su Adalberto Carrasquilla, José Córdoba i Ismael Díaz. Više o njima možete saznati OVDJE, a valja napomenuti i da u kadru Panama postoje i dva igrača koja su igrala nogomet u HNL-u.

Skupili su zajedno 16 nastupa

Iako su imali epizodnu ulogu, možda ipak poznaju hrvatski nogomet bolje od svoji sunarodnjaka. Riječ je o Yoelu Barcenasu i Joseu Luisu Rodriguezu. Barcenas je nastupao u klubu koji već dugo tavori nižim ligama hrvatskog nogometa, ali igrali su i europska natjecanja prije 10-ak godina. Riječ je RNK Splitu. Na posudbu iz panamskog Arabe Unida je Barcenas stigao na Park mladeži u prvom mjesecu 2016. Dublji trag nije ostavio jer zadržao se tek pola sezone i upisao je osam nastupa bez napadačkog učinka.

Barcenasu je danas 32 godine, a igra u meksičkom Mazatlanu na poziciji krilnog igrača iako može pokriti sve u napadu. Igrao je i u španjolskoj drugoj ligi za Gironu i Leganes te Real Oviedo. Za panamsku reprezentaciju skupio je čak 104 nastupa i zabio devet pogodaka. Protiv Gane je odigrao svih 90 minuta pa ga i protiv Hrvatske očekujemo od prve minute.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Dvije i pol godine nakon Barcenasa u HNL-u se okušao i Jose Luis Rodriguez koji je 2018. stigao u Istru, a lutao je po posudbama iz Alavesa u Istru i obratno. U sezonu 2018./19. skupio je devet nastupa za Istru, a uspio je zabiti gol i upisati asistenciju. Prije dvije sezone je igrao i u beogradskoj Crvenoj zvezdi, ali samo šest utakmica. Posljednje dvije sezone je u meksičkom Juarezu gdje igra na poziciji lijevog krila. Za Los Canalerose je upisao 71 nastup i zabio osam golova. I on je startao protiv Gane i izašao u 74. minuti.

Zajedno Barcenas i Rodriguez imaju tek 16 nastupa u najjačoj hrvatskoj ligi, ali eto mala trivija pred ogled Vatrenih protiv Paname u kojem Hrvatska jednostavno mora pobijediti.