Jadran se opasno zagrijava: Znanstvenica otkrila zašto u Hrvatskoj raste rizik od meteotsunamija

Doktorica znanosti Natalija Dunić s Laboratorija za fiziku mora Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu razgovarala je s Damirom Gregoret o meteotsunamijima.

Meteo cunamija bilo je i prije, zašto su sada češći?

Na žalost ove godine smo vidjeli malo veći broj pojava meteo cunamija. Naše mjerne postaje izmjerile su pojavu meteotsunamija koja se dogodila na nekoliko lokacija među kojima je Mali Lošinj, Stari Grad i Vela Luka. Ne bih rekla da su sad češći, ipak se to radi o jednoj godini, ali ono što možemo sigurno reći - da ti uvjeti koji prethode nastajanju jednog meteotsunamija u budućnosti mogu postajati sve učestaliji. Toplo more koje dovodi do razvoja takvih velikih oluja, zatim velika fronta koja prolazi kroz neko područje onda može doći do osciliranja tlaka što na kraju može dovesti do tih meteotsunamija.

Iako se o tome manje govori, toplinski val postoji i u moru, štoviše ovoga ljeta izdano je upozorenje na morski toplinski val u Sredozemlju, što to znači?

Već neko vrijeme Copernicus je izdao upozorenje na pojavu morskog toplinskog vala u čitavom Sredozemlju, a to znači da je temperatura površine mora nešto više od tri stupnja veća negoli je to uobičajen prosjek za ovo doba godine. U Jadranu također bilježimo rekordne temperature površina mora što znači da se i tu pojavljuju morski toplinski valovi.

Foto: Čitatelj/Dalmacija Danas

Slično kako se u atmosferi događa kada dolazi do naglog povišenja temperature tako se događa u moru, ali u moru to može trajati tjednima, mjesecima. Sve što je na nama znanstvenicima je da mjerimo, bilježimo i da možemo istraživati koji je uzrok takvih pojava. Osim što atmosfera direktno grije more, ta energija može zagrijavati dublje slojeve, može doći s drugom vodenom masom, posebno kod nas u Jadranu može doći s istočnog Sredozemlja, jedna topla vodena masa u naše područje i onda nam podiže temperaturu. To je u Hrvatskoj relativno novo područje istraživanja, malo znanstvenika se bavi istraživanjem s fokusom na Jadransko more.

Ja se nadam da će uskoro početi istraživanje kroz jedan novi projekt baš da vidimo koji su glavni fizikalni uzroci tom zagrijavanju ne samo na površini mora nego i u dubljim slojevima mora što je puno bitnije jer se dublji slojevi sporije hlade nego što se može površina ohladiti.