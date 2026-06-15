Baba Vanga navodno predvidjela zastrašujuće prognoze za ovo ljeto: Svijet čeka velika katastrofa

Gotovo tri desetljeća nakon njezine smrti, ime slijepe bugarske proročice Vangelije Gušterove, poznatije kao Baba Vanga, i dalje izaziva mješavinu straha i fascinacije.

Svaka nova godina donosi val internetskih članaka koji tumače njezine navodne vizije, a 2026. se u tim pričama ističe kao godina velikih preokreta. Dok se ljeto približava, mnogi se s nelagodom pitaju nosi li ono ostvarenje nekih od najmračnijih predviđanja pripisanih "Nostradamusu s Balkana".

No, važno je odmah naglasiti - u moru usmenih predaja i naknadnih interpretacija, ne postoje zapisi o Vanginim proročanstvima specifično za ljetne mjesece. Umjesto toga, nudi se mozaik cjelogodišnjih vizija koje, ako se shvate doslovno, slikaju izrazito turbulentno razdoblje koje bi svoj vrhunac moglo doseći upravo tijekom ljeta.

Sjena globalnog sukoba nad ljetnim odmorima

Jedno od najčešće spominjanih i najuznemirujućih predviđanja za 2026. godinu jest ono o eskalaciji globalnih napetosti koje bi mogle prerasti u sukob svjetskih razmjera, često nazivan Trećim svjetskim ratom.

Prema tumačenjima njezinih riječi, geopolitičke trzavice između Istoka i Zapada dosegnut će kritičnu točku. U tim se vizijama spominju potencijalni okidači poput kineske ofenzive na Tajvan, ali i izravna konfrontacija između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, gdje bi se, prema nekim interpretacijama, ruski predsjednik Vladimir Putin uzdigao kao dominantna svjetska figura, takozvani "gospodar svijeta".

U kontekstu aktualnih zbivanja - od neprekidnog rata u Ukrajini do napetosti na Bliskom istoku - ovakva predviđanja nailaze na plodno tlo.

Ljetni mjeseci, tradicionalno vrijeme opuštanja i putovanja, mogli bi tako proteći u ozračju strepnje i neizvjesnosti, gdje bi svaka diplomatska kriza ili pogranični incident mogli biti protumačeni kao uvod u sukob koji bi se, prema proročanstvima, proširio na više kontinenata.

Iako skeptici s pravom upozoravaju da su takva predviđanja dovoljno općenita da se mogu primijeniti na bilo koje razdoblje političke nestabilnosti, osjećaj da se svijet nalazi na prekretnici teško je ignorirati.

Foto: ChatGPT

Priroda uzvraća udarac: Vrućine, potresi i kaos

Ljeto je oduvijek bilo sezona ekstremnih vremenskih prilika, no predviđanja koja se vežu uz Babu Vangu za 2026. godinu govore o kataklizmama dosad neviđenih razmjera. Prema pisanju portala The Times Of India, prorekla je niz razornih potresa, snažnih vulkanskih erupcija i klimatskih poremećaja koji će pogoditi različite dijelove planeta.

Jedan od najviralnijih detalja, iako bez ikakve potvrde u originalnim izvorima, jest tvrdnja da bi čak sedam do osam posto kopnene mase Zemlje moglo biti pogođeno tim nepogodama.

Za ljetne mjesece to bi moglo značiti razorne suše i požare na jednom kraju svijeta, a katastrofalne poplave na drugom. Vizija "velikog vala koji guta obale", jedna od rijetkih starijih izreka koje joj se pripisuju, lako se može povezati s cunamijima ili drastičnim porastom razine mora.

Njezine riječi da će se "priroda umoriti od načina na koji se ljudi prema njoj odnose" danas zvuče proročanski u eri globalnog zatopljenja. Iako nije navodila datume, takva upozorenja savršeno se uklapaju u modernu anksioznost oko klimatskih promjena, čije posljedice najsnažnije osjećamo upravo tijekom ljetnih mjeseci.