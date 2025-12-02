Ugledna vidovnjakinja najavila mračnu 2026., jedna njezina vizija silno će rastužiti Hrvate

Kubanska proročica Mhoni Vidente, žena koju na Instagramu prati oko dva milijuna ljudi i koju gotovo svakodnevno citiraju brojni južnoamerički mediji, iznijela je u kolumni na portalu El Heraldo de México niz predviđanja za 2026. godinu i, nažalost, uplašila prilično apokaliptičnim najavama.

Naime, ta cijenjena astrologinja i tarot majstorica između ostalog je najavila i novu pandemiju te svijet upozorila na ekonomske nedaće:

"Stižu mračni dani i godine. Sljedeće godine snaći će nas pandemija. Također, zadesit će nas i krhka ekonomska situacija, morat ćemo štedjeti novac“, najavila je.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Vidente je usto predvidjela i da će solarna aktivnost dosegnuti vrhunac, što će posljedično dovesti do klimatskih nevolja na Zemlji.

U tom je smislu najavila ekstremne vrućine te naglasila da bi temperature mogle dosezati između 50 i 60 stupnjeva Celzija!

Paradoksalno, uz vrućine je najavila i nezapamćene hladnoće, pa istaknula da je u vizijama ugledala i golema zaleđena jezera u okolici Chicaga te spomenula strahovite mrazeve oko 7. i 8. siječnja te sredinom veljače.

Također, apostrofirala je i značajne promjene unutar Vatikana koje će utjecati na religijske i duhovne energije diljem svijeta.

Zanimljivo, Vidente se na indirektan se način dotaknula i Hrvatske, odnosno snova da naša reprezentacija nakon predstojećem na Svjetskom prvenstvu u nogometu može do zlata.

"Tri su reprezentacije istaknuti kandidati za naslov. Uzet će ga Španjolci, Portugalci ili Argentinci", rekla je.