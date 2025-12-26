Preminuo bivši saborski zastupnik Jakša Marasović

U 76. godini života preminuo je istaknuti splitski političar i saborski zastupnik Jakša Marasović, piše Slobodna Dalmacija.

Rođen je 4. listopada 1949. u Ugljanama (Trilj), ali je u Splitu proveo većinu svog života i radnog vijeka. Bio je dugogodišnji član Hrvatske narodne stranke (HNS), a za zastupnika u Hrvatskom saboru izabran je 2003. godine u petom sazivu.

Ondje je bio prepoznat kao aktivan "pučki tribun" koji je zastupao interese Splita i Dalmacije, a u splitskom Gradskom vijeću je bio vijećnik u dva mandata do 2005. godine.

Po struci građevinski inženjer, ostavio je značajan trag u infrastrukturi Splita.

