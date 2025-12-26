FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
U 76. GODINI /

Preminuo bivši saborski zastupnik Jakša Marasović

Preminuo bivši saborski zastupnik Jakša Marasović
×
Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Po struci građevinski inženjer, ostavio je značajan trag u infrastrukturi Splita

26.12.2025.
13:20
Dunja Stanković
Ivo Cagalj/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U 76. godini života preminuo je istaknuti splitski političar i saborski zastupnik Jakša Marasović, piše Slobodna Dalmacija.

Rođen je 4. listopada 1949. u Ugljanama (Trilj), ali je u Splitu proveo većinu svog života i radnog vijeka. Bio je dugogodišnji član Hrvatske narodne stranke (HNS), a za zastupnika u Hrvatskom saboru izabran je 2003. godine u petom sazivu. 

Ondje je bio prepoznat kao aktivan "pučki tribun" koji je zastupao interese Splita i Dalmacije, a u splitskom Gradskom vijeću je bio vijećnik u dva mandata do 2005. godine. 

Po struci građevinski inženjer, ostavio je značajan trag u infrastrukturi Splita. 

POGLEDAJTE VIDEO: Garantiramo da ovo još niste vidjeli: Saborski zastupnik zapjevao u studiju RTL Direkta!

SaborPolitičarSplit
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
U 76. GODINI /
Preminuo bivši saborski zastupnik Jakša Marasović