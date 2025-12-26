Erumpirao vulkan Kilauea: Lava na Badnjak šikljala preko 400 metara u visinu

Havajski vulkan Kilauea izbacivao je lavu više od 400 metara u nebo tijekom erupcije koja je trajala satima, a završila je rano ujutro na Badnjak, potvrdio je Američki geološki zavod (USGS).

Erupcija, koju su uživo snimile kamere USGS-a, zabilježena je u krateru Halemaʻumaʻu na Velikom otoku te savezne države.

Iako Kilauea više ne erumpira, tokovi na dnu kratera nastavili su se kretati, a lava se slijeva s viših nadmorskih visina oko otvora. Očekuje se da će se usijanje mrlje i kretanje lave nastaviti sljedećih nekoliko dana, stoji u izvješću USGS.

Kilauea’s 39th episode marks one-year anniversary of eruption pic.twitter.com/QPKKF40Kyw — Leonard Lloyd (@LLLloyd1) December 26, 2025 🟢 Hawaii's Kilauea Volcano erupted again. Lava fountains reached up to 381 meters. pic.twitter.com/MCX9D88H29 — Mediterranean Voice (@mediterranvoice) December 25, 2025

Druga erupcija u mjesec dana

Vulkan smješten u Nacionalnom parku vulkana Havaji, imao je šestosatnu eruptivnu epizodu koja je počela u utorak u večernjim satima, a završila nakon dva sata ujutro na Badnjak.

Vulkan je iz svog sjevernog i južnog otvora izbacivao fontane lave između 300 i 400 metara u zrak, prenosi USA Today.

Riječ je o jednom od najaktivnijih vulkana na svijetu. Ovo je bila 39. erupcija ove godine. Ranija epizoda ovoga mjeseca trajala je gotovo 12 sati.

Vulkan je nastao prije otprilike 280.000 godina, a iznad razine mora se izdigao prije gotovo 100.000 godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Kilauea opet proradila! Pogledajte spektakularne snimke erupcije na Havajima