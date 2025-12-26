Erumpirao vulkan Kilauea: Lava na Badnjak šikljala preko 400 metara u visinu
Vulkan je smješten u Nacionalnom parku vulkana Havaji
Havajski vulkan Kilauea izbacivao je lavu više od 400 metara u nebo tijekom erupcije koja je trajala satima, a završila je rano ujutro na Badnjak, potvrdio je Američki geološki zavod (USGS).
Erupcija, koju su uživo snimile kamere USGS-a, zabilježena je u krateru Halemaʻumaʻu na Velikom otoku te savezne države.
Iako Kilauea više ne erumpira, tokovi na dnu kratera nastavili su se kretati, a lava se slijeva s viših nadmorskih visina oko otvora. Očekuje se da će se usijanje mrlje i kretanje lave nastaviti sljedećih nekoliko dana, stoji u izvješću USGS.
Druga erupcija u mjesec dana
Vulkan smješten u Nacionalnom parku vulkana Havaji, imao je šestosatnu eruptivnu epizodu koja je počela u utorak u večernjim satima, a završila nakon dva sata ujutro na Badnjak.
Vulkan je iz svog sjevernog i južnog otvora izbacivao fontane lave između 300 i 400 metara u zrak, prenosi USA Today.
Riječ je o jednom od najaktivnijih vulkana na svijetu. Ovo je bila 39. erupcija ove godine. Ranija epizoda ovoga mjeseca trajala je gotovo 12 sati.
Vulkan je nastao prije otprilike 280.000 godina, a iznad razine mora se izdigao prije gotovo 100.000 godina.
