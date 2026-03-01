Beljo poletio visoko, Bad Blue Boysi u transu, a pogledajte lice Marija Carevića

Nakon oproštaja protiv Genka prošlog četvrtka od Europske lige, nogometaši Dinama okrenuli su se domaćim obvezama i upisali pobjedu nad Goricom rezultatom 4-2 u 24. kolu SHNL-a.

Na Maksimiru je odigrana sadržajna i kvalitetna utakmica u kojoj su Plavi učinkovitije iskoristili svoje prilike od gostiju iz Turopolja te tako zasluženo osvojili tri važna boda. Tom su pobjedom povećali prednost ispred HNK Hajduk Split na +7 uoči nadolazećeg “vječnog derbija”.

Mario Carević nije bio zadovoljan prezentacijom svojih nogometaša. U nekoliko navrata fotoreporter Pixsella Igor Kralj slikao je Carevića, kvalitetnog trenera, kako blijedo gleda igru svojih nogometaša. Carević nije bio zadovoljan jer su Goričani protiv Dinama puno griješili.

Dion Drena Beljo poletio je visoko i igrački i u proslavi gola. Beljo je protiv Gorice zabio dva pogotka i sad je na 20 golova za Dinamo u svim natjecanjima. Bad Blue Boysi su opet bili na nivou. Na svojoj sjevernoj tribini priredili su spektakl i opet bili 12. igrač Dinamu na putu do pobjede.

