Dinamo pokazao klasu: 'Ako dobije Hajduk, za Splićane bi to bilo skoro pa nedostižno'

Dinamo je opravdao ulogu favorita i uvjerljivom nedjeljnom pobjedom protiv Gorice na Maksimiru 4-2 povećao prednost nad Hajdukom na sedam bodova pred veliki derbi na Poljudu. Ova pobjeda je posebno važna za momčad trenera Marija Kovačevića jer im omogućuje da bez pritiska i stresa mirno pripremaju susret u Splitu.

Pobjeda protiv “Majstora s mora” značajno bi približila zagrebačke plave naslovu prvaka, a čak i u slučaju poraza, Dinamo bi i dalje imao dobru prednost nad konkurentom iz Dalmacije. Dodatna prednost je što nijedan od igrača koji je bio u opasnosti od četvrtog žutog kartona pred derbi nije dobio opomenu, što znači da će svi biti spremni za središnji okršaj sezone.

Nikola Jurčević, bivši nogometaš i trener Dinama, nekadašnji reprezentativac slavne Ćirine Hrvatske, za portal Net.hr daje stručni komentar na utakmicu Dinama i Gorice, kao i na aktualnosti u SHNL-u.

Jura, jeste li očekivali tako dobru igru Dinama, ako se uzme u obzir da su ove sezone igrali slabije u tim utakmicama nakon Europe, osim u Varaždinu drugo poluvrijeme prije sedam dana, ali su zato u prvom bili ispod nivoa nego što je to danas u prvom dijelu protiv Gorice bio slučaj?

"Nije me iznenadila dobra igra Dinama, s obzirom da dosta dugo govorim da je Dinamo jednostavno u SHNL-u ipak posebna kvaliteta i ovakve utakmice su za Dinamo rutinske, a Dinamo je ušao u ritam dobivanja ovakvih utakmica. Bez obzira što se Gorica u jednom trenutku, nakon 2-0, golom vratila u igru, ali na kraju je Dinamo bez većih problema, u jednoj onako korektnoj utakmici s puno golova pokazao ipak svoju klasu za hrvatsku ligu i zasluženo uvjerljivo pobijedio", kaže nogometni trener Nikola Jurčević.

Dion Drena Beljo je sad na 20 golova za Dinamo u svim natjecanjima and counting. Kako to komentirate?

"Beljo, to sam prognozirao, mogao bi doći na dvadesetak golova u SHNL-u. Mislim da će i doći do te brojke, tu negdje oko nje. Vidi se da mu je poraslo samopouzdanje, da ima tu golgetersku formu, a isto tako mislim da ima dosta ovako prostora kao igrač za napredak, s obzirom na svoju staturu. Da može biti još prisutniji i još aktivniji u igri. Mislim da će on s vremenom za Dinamo postati još veće pojačanje".

Izbornik Zlatko Dalić prati Belju. Bi li se, po vama, Dion Drena Beljo mogao naći na Dalićevom popisu za prijateljske susrete u ožujku uoči SP-a protiv Kolumbije i Brazila?

"Prati ga izbornik, ali mislim da su drugi igrači u prednosti. Što se tiče reprezentacije, najbitnije su one europske utakmice koje više Dinamo do kraja sezone neće igrati. Vidjet ćemo kako će to do kraja prvenstva završiti. Ukoliko eksplodira s golovima, sve je moguće, ali u ovom trenutku čini mi se da nije u prvom planu kod Zlatka Dalića".

Luka Stojković je u posljednje tri utakmice za Dinamo zabio četiri gola. Trenutno je na sedam golova za Plave u svim natjecanjima. Što reći o najvećem nogometnom pozitivnom fakinu u Dinamu?

"Luka Stojković pokazuje kvalitetu. To je jedan igrač koji razbija neke šablone, nepredvidiv je s dobrim udarcem jednom i drugom nogom, tako da u svakom slučaju je veliki dobitak za Dinamo. Pogotovo u ovako nekim utakmicama gdje se traži igrač da riješi nešto s nekim potezom. To je jedna njegova velika kvaliteta".

Marko Soldo ušao u 59. umjesto Mihe Zajca i samo tri minute poslije, u 62., zabio za 3-1.

"On svaku utakmicu na jedan vrlo kvalitetan način koristi svoju minutažu. Vidi se da se radi o jednom velikom profesionalcu, igraču koji strpljivo čeka svoju šansu. Strpljivo ju je čekao i evo sad dočekao. Malo me podsjeća, ovako, na Badelja, od igrača koji su ostavili trag na Maksimiru. Marko Soldo je u svakom slučaju jedna dobra alternacija i zahvalan igrač za veznu liniju, a pokazao je da može i da ima tu kvalitetu da bude opasan i zabije gol. Bilo iz prekida ili na drugi način."

Dinamo je iskoristio remi Hajduka protiv Varaždina (1-1) i sad je na +7. Ako se uzme u obzir kako Hajduk igra, je li zaostatak nedostižan za Bile?

"Mislim da je svakom, neovisno o tome, tu ne pričamo nekom navijačkom smislu nego nekom tko, realno, gleda neki odnos snage i kvalitete momčadi, mislim da je Dinamo tu u prednosti, a sad ima i veliku bodovnu prednost od sedam bodova. Međutim, derbi na Poljudu će puno tu reći kako će se stvari dalje odvijati. Potpuno je jasno. Hajduk s pobjedom i derbiju protiv Dinama hvata priključak, iako Dinamo ostaje u toj situaciji na +4, što je solidna prednost. Neriješenim ishodom Dinamo drži komfornu razliku, a pobjedom Dinama, u tom slučaju, mogli bi se reći da bi +10 Dinama bilo skoro pa nedostižno za Hajduk, iako ima puno do kraja. Sve je potpuno jasno kad se pogleda na prvi pogled taj derbi. Hajduk u derbiju mora tražiti pobjedu pod svaku cijenu na domaćem terenu, ukoliko se želi vratiti u utrku za prvaka".

