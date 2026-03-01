Cher ponovno u problemima zbog sina: Uhićen zbog agresivnog ponašanja i neovlaštenog ulaska

Sin slavne američke pjevačice Cher (78), glazbenik Elijah Blue Allman (49), uhićen je i optužen za napad nakon incidenta u privatnoj školi u saveznoj državi New Hampshire, piše Mirror.

Incident u elitnoj školi

Elijah Blue Allman priveden je u petak navečer nakon što je neovlašteno ušao u elitnu pripremnu školu St. Paul’s School u Concordu. Policija je priopćila kako je u blagovaonici zatečen muškarac koji je izazivao nered i ponašao se agresivno, zbog čega je Allman optužen po dvije točke za jednostavni napad te po jednu za neovlašteni ulazak, prijetnje i remećenje javnog reda i mira.

Pušten uz obvezu povratka na sud

Nakon uhićenja Allman je prebačen u zatvor Merrimack County, a prema navodima američkih medija kasnije je pušten na slobodu uz obvezu da se naknadno pojavi pred sudom. Policija zasad nije davala dodatne izjave, dok se predstavnici njegove majke nisu oglasili.

Dugogodišnja borba s ovisnošću

Elijah Blue Allman, koji je sin Cher i pokojnog glazbenika Gregga Allmana, godinama je otvoreno govorio o borbi s ovisnošću. Cher je prije dvije godine podnijela zahtjev za skrbništvo nad njegovim financijama, navodeći da zbog problema s mentalnim zdravljem i ovisnošću nije sposoban samostalno upravljati novcem. Pjevačica je u više navrata isticala da joj je trenutačno najvažnija sinova dobrobit i da mu pokušava osigurati potrebnu pomoć.

