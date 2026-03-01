Umorni Dinamo dočekuje Goricu: Plavi imaju priliku Hajduku pobjeći na +7

Dinamo na Maksimiru dočekuje Goricu u 24. kolu SHNL-a. Utakmica dolazi samo tri dana nakon ispadanja zagrebačkih plavih iz Europe protiv Genka, što je sigurno ostavilo traga na igračima.

24. kolo SHNL-a 0 Dinamo : 0 Gorica

"Imamo nekoliko problema s umorom i ozljedama, ali vjerujem da ćemo biti spremni za Goricu," izjavio je trener Dinama Mario Kovačević na pressici u subotu i dodao:

"Vidjet ćemo tko je u kojem stanju i na koga možemo računati, ali optimistični smo. Imamo nekoliko manjih problema, no igrači koji su nastupali protiv Genka bit će spremni. Dominguez će biti u konkurenciji, Beljo se vraća, dok još ne znamo kako je s Hoxhom," rekao je Kovačević.

Trener Gorice, Mario Carević, nada se da će njegova momčad ponovo uspjeti iznenaditi na Maksimiru, kao što je to učinila u rujnu, kada je pobijedila 2-1.

"Svjesni smo da nas čeka vrlo zahtjevna utakmica. Igrati protiv Dinama na Maksimiru, s obzirom na njihovu kvalitetu, širinu kadra i snagu pojedinaca, nikada nije lako," rekao je Carević i nastavio:

"Svi govore da je to najlakša utakmica koju možemo igrati, i slažem se s tim. Vjerojatno malo ljudi očekuje da možemo nešto napraviti, ali naš je zadatak uživati u nogometu, ozbiljno shvatiti utakmicu i biti maksimalno koncentrirani."

