BITKA NA MAKSIMIRU

Umorni Dinamo dočekuje Goricu: Plavi imaju priliku Hajduku pobjeći na +7

Umorni Dinamo dočekuje Goricu: Plavi imaju priliku Hajduku pobjeći na +7
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Tekstualni prijenos utakmice Dinamo - Gorica od 17.15 pratite na portalu Net.hr

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
1.3.2026.
14:16
Slavko Midzor/PIXSELL
Dinamo na Maksimiru dočekuje Goricu u 24. kolu SHNL-a. Utakmica dolazi samo tri dana nakon ispadanja zagrebačkih plavih iz Europe protiv Genka, što je sigurno ostavilo traga na igračima.

24. kolo SHNL-a
1.3.2026
17.15
0
Dinamo
 
:
0
Gorica
 
Tablice omogućuje Sofascore

"Imamo nekoliko problema s umorom i ozljedama, ali vjerujem da ćemo biti spremni za Goricu," izjavio je trener Dinama Mario Kovačević na pressici u subotu i dodao:

"Vidjet ćemo tko je u kojem stanju i na koga možemo računati, ali optimistični smo. Imamo nekoliko manjih problema, no igrači koji su nastupali protiv Genka bit će spremni. Dominguez će biti u konkurenciji, Beljo se vraća, dok još ne znamo kako je s Hoxhom," rekao je Kovačević.

Trener Gorice, Mario Carević, nada se da će njegova momčad ponovo uspjeti iznenaditi na Maksimiru, kao što je to učinila u rujnu, kada je pobijedila 2-1. 

"Svjesni smo da nas čeka vrlo zahtjevna utakmica. Igrati protiv Dinama na Maksimiru, s obzirom na njihovu kvalitetu, širinu kadra i snagu pojedinaca, nikada nije lako," rekao je Carević i nastavio:

"Svi govore da je to najlakša utakmica koju možemo igrati, i slažem se s tim. Vjerojatno malo ljudi očekuje da možemo nešto napraviti, ali naš je zadatak uživati u nogometu, ozbiljno shvatiti utakmicu i biti maksimalno koncentrirani."

POGLEDAJTE VIDEO: Dražen Besek u Maksanovom korneru: 'Dinamu treba 11 'mangupa' poput Stojkovića'

