Kovačević: 'Dobro je da nema vremena za razmišljanje, a s Goricom smo se jednom već opekli'

Nakon lude utakmice u Belgiji koja je osim fizički zbog igranja produžetaka, igrače iscrpila i psihički te emocionalno zbog ispadanja iz Europe, Dinamo u nedjelju igra HNL na Maksimiru protiv Gorice.

"Najbitnije je da se nismo predali, da smo vjerovali i u 90 minuta smo i napravili preokret. Baš je bila dobra utakmica, vjerovali smo da možemo proći. Ali, nažalost, Europa ne prašta pogreške, Genk je iskoristio svoje prilike. Još jednom čestitam svojim igračima i okrećemo se sad prvenstvu", rekao je trener Dinama, Mario Kovačević, u uvodu najave prvenstvenog ogleda, zadržavši se još malo na genku:

"Presudio je onaj poraz u Zagrebu. Htjeli smo da bude bolji rezultat, ali tako je završilo. Tamo smo pokazali da možemo proći, male su nijanse odlučile. Možemo biti uzdignuta čela, naša je ideja da tako i nastavimo. Europa je sad, nažalost, gotova, ali vjerujem da smo dosta toga dobroga donijeli iz Europe. Sad se okrećemo prvenstvu i vjerujem da ćemo nastaviti s tim dobrim igrama."

Kovačević je istaknuo zadovoljstvo proljetnih igara.

"Proljetni dio je jako dobar otpočetka, od prve utakmice kad smo osigurali, praktički, drugi krug protiv FCSB-a, onda dobar ulazak u prvenstvo. Pet utakmica, četiri pobjede jedna neriješena. Samo sad imamo problema s umorom i sitnim ozljedama, ali nadamo se da će već protiv Gorice biti dobro."

Emocionalno pražnjenje

Bez obzira na sve, momad treba podići jer emocionalno pražnjenje nakon što su igrači stigli tako blizu, a onda ostali bez svega, je sigurno veliko.

"Teško je igrače potpuno dići i fizički i psihički jer kad dođete do produžetaka pa ispadnete, nije lako. Dobra je stvar da nemamo puno vremena za razmišljanje. Imamo nekih sitnih ozljeda i umora, tek ćemo vidjeti s kime ćemo računati. Trebamo biti sretni i ponosni da smo odigrali dobru utakmicu, što može biti dobar temelj za optimizam. Vjerujem da će svi oni koji su igrali u Belgiji biti spremni, vraćaju se Beljo i Dominguez, za Hoxhu ćemo još vidjeti. Idemo po pobjedu, to je ono što želimo."

Gorica je već znala iznenaditi Plave.

"Gorica, da tako kažem, igra na momente, malo dobro, pa je bila u krizi, pa opet dobro. Kroz cijelu se sezonu ekipiraju. Pobijedili su Hajduk i Istru, moramo biti oprezni, jednom smo se opekli. Uvijek nam nezgodan protivnik, čak i u Maksimiru, ali ne razmišljamo ni o čemu nego da od prve minute idemo po pobjedu."

