Kad je najteže, oni dolaze prvi: Civilna zaštita na Bundeku pokazala svoju snagu

UVIJEK NA PRVOJ LINIJI /

Kad je najteže - zove se njih - pripadnike gorske službe spašavanja, vatrogasce, crveni križ... Svi su oni dio Civilne zaštite koja obilježava svoj dan.

Povodom obilježavanja tog dana, na zagrebačkom Bundeku građanima su pokazali opremu i prezentirali svoja znanja i vještine.

"Ovo je tirolska prečnica i pomoću nje radimo spuštanje bilo unesrećenih osoba ili osoba koje treba spustiti s nekakvih visina i kosina", rekla je Ivana Podnar Tomašković iz HGSS-a.

Unesrećenih danas na sreću nije bilo pa su u spuštanju uživali oni najmlađi. Dio je to bogatog programa svih organizacija civilne zaštite - koje su građanima na svoj dan prezentirale svoje vještine. Više pogledajte u prilogu.