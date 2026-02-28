FREEMAIL
UVIJEK NA PRVOJ LINIJI /

Kad je najteže, oni dolaze prvi: Civilna zaštita na Bundeku pokazala svoju snagu

Kad je najteže - zove se njih - pripadnike gorske službe spašavanja, vatrogasce, crveni križ... Svi su oni dio Civilne zaštite koja obilježava svoj dan.

Povodom obilježavanja tog dana, na zagrebačkom Bundeku građanima su pokazali opremu i prezentirali svoja znanja i vještine. 

"Ovo je tirolska prečnica i pomoću nje radimo spuštanje bilo unesrećenih osoba ili osoba koje treba spustiti s nekakvih visina i kosina", rekla je Ivana Podnar Tomašković iz HGSS-a.

Unesrećenih danas na sreću nije bilo pa su u spuštanju uživali oni najmlađi.  Dio je to bogatog programa svih organizacija civilne zaštite - koje su građanima na svoj dan prezentirale svoje vještine. Više pogledajte u prilogu.

 

28.2.2026.
19:54
Ivan Milan
HgssVatrogasciCrveni KrižCivilna Zaštita
