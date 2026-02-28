FREEMAIL
'EPSKI GNJEV' /

Sve se pripremalo više mjeseci! Donosimo gdje su danas sve odjekivale eksplozije

Ovaj napad na Iran detaljno je pripreman više mjeseci i pažljivo koordiniran između Izraela i SAD-a. 

Čekao se samo trenutak, a navodno je i termin već danima poznat, bez obzira na ishod pregovora u Omanu. 

Napad je počeo u 8 sati ujutro na više ciljeva diljem Irana. Eksplozije su odjekivale u prijestolnici Teheranu i nizu drugih velikih gradova, a mete su bile vladine i vojne zgrade. 

Američka akcija imena 'Epski gnjev' oslanja se na dvije udarne skupine nosača aviona: Abraham Lincoln koji je udario iz Arapskog mora te s druge strane Gerald Ford s Istočnog Mediterana, uz naravno podršku bombardera i borbenih aviona iz baza u Jordanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Saudijskoj Arabiji. 

Izraelska akcija imena "Ričući lav" udarila je dalekometnom artiljerijom, kao i borbenim avionima iz zračnih baza: Nevatim, Hatzerim, Ramon.   

Uz raketni, istodobno je izvršen i kibernetički napad na iranske novinske agencije i online platforme povezane s režimom koji je svom silinom uzvratio na napade: za odmazdu su gađali 4 američke vojne baze u Katru, Kuvajtu, Emiratima i bazu američke Pete flote u Bahreinu.

Lansirali su i desetke balističkih projektila i dronova-kamikaza prema sjeveru Izraela koji je pak poslao svoje stanovnike u skloništa. Među njima ima i Hrvata koji ondje žive, ali i turista i hodočasnika.  

Dio Hrvata već je napustio Iran - potvrdio je ministar vanjskih poslova Grlić Radman. 

28.2.2026.
19:22
RTL Danas
IranIzraelDubaiUjedinjeni Arapski EmiratiEpski Gnjev
