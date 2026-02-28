Omiljena delicija već je stigla na naše tržnice: Pazite, krivi potez može vas koštati i 1000 eura

Prve su stigle. A cijena jedne vezice šparoga kreće se od osam do 10 eura. Divlja samonikla biljka prava je poslastica.

Prodavačica na splitskoj tržnici Zoja kaže: "Ovo su sad prve, pa je velika cijena. Nisu moje to mi je donila prijateljica da joj pomognem prodati, ali nisam nijednu prodala jer su 10 eura, 10 eura ovo".

"Cijena je sad visoka ali je razumljivo jer je takvo doba. I treba dosta vremena i posla oko njih", kaže Marijana Rešnar iz Ljubljane.

Kazne za branje bez dozvole

No mnogima su prve šparoge preskupe. "Primijetila sam da su počele, mogu primijetit ranije nego inače. Ljubitelj sam šparoga", kaže Karla Pezelj iz Splita. Na pitanje je pitala za cijenu, kaže: 'Nisam, bojim se koji ću odgovor dobiti".

"Preskupo je preskupo. Nažalost. Ali past će cijena valjda pa ćemo pričekati", kaže Ana Harvard iz Splita.

Šparoge nije lako ni naći ni ubrati, ali svakako je dobro nabaviti dozvolu kako i se izbjegle moguće kazne. Ove godine nije naplaćena nijedna kazna, a kreću od 193 do 933 eura.

Cijena jednog kilograma

Do dozvola za branje se može doći preko aplikacije Hrvatskih šuma, a do sada je ih izdano 700. Ako je za komercijalne svrhe, tada se sklapa ugovor. Stručnjaci smatraju da je cijena jednog kilograma trenutačno previsoka.

"Preko 100 eura bi bio jestivi dio samoniklih šparoga. To je neracionalna cijena. Kad uzmete vezicu šparoga, svega 60 posto spada u jestivi dio", kaže dijetetičarka i nutricionistkinja Olja Martinić.

S druge strane, dodaje, šparoge su iznimno zdrave jer sadrže b vitamin, folnu kiselinu, antioksidanse i bogate su vlaknima, ali ne preporučuju se svima. "Osobe koje uzimaju diuretike u svojoj terapiji moraju biti racionalni ili se suzdržati od unosa, kao i oni koji boluju od gihta", kaže Martinić.

Dakle, sa šparogama neki moraju oprezno, a drugi koji nemaju ograničenja vjerojatno će čekati da im cijena padne.