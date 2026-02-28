Goran Vinčić slavi rođendan i otkriva što mu je jedina želja prije velikog showa

Stand-up komičar Goran Vinčić Vinča (31) proslavio je rođendan i u svom prepoznatljivom duhovitom stilu otkrio da mu je jedina želja… spavanje. Vinčić je objavio fotografiju na Instagramu na kojoj pozira s osmijehom ispred rođendanske torte s brojem 31, dok ruku drži na licu, simbolično pokazujući koliko mu užurbani život uzima energiju.

Najava povijesnog nastupa u Areni Zagreb

Vinčić i supruga Miroslava imaju troje djece – kćer Slobodu i sinove Zorana i Bogdana. Upravo zbog užurbanog obiteljskog života i karijere, njegovi pratitelji s lakoćom prepoznaju njegov umor i šaljive poruke u kojima se našao prostor i za duhovite komentare pratitelja.

Uz rođendansku objavu, Vinčić je fanovima najavio da će 21. prosinca 2026. održati svoj solo show u Areni Zagreb, čime postaje prvi hrvatski komičar koji se usudio na takav pothvat. Nastup će biti njegov jedini u Hrvatskoj te godine jer ga očekuje velika regionalna i europska turneja s trećim solo showom Komedija je ozbiljna stvar, koji će ga odvesti u gradove poput Sarajeva, Beograda, Mostara, Banje Luke, Frankfurta, Züricha i Berlina.

Karijera na vrhuncu

Vinčić već ima impresivne uspjehe: rasprodao je Koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski kao najmlađi komičar i stadion Šalata u lipnju 2025. godine. Svojim talentom i humorom stekao je status jednog od najpopularnijih stand-up komičara u regiji.

POGLEDAJTE VIDEO:Očekuje nas pravi proljetni vikend: Temperature idu do čak 20 stupnjeva!