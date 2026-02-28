Hrvatica u Kuvajtu poslala nam je snimke: 'Spremni smo za povlačenje'

Iran je objavio da je pokrenuo novi raketni val na američke baze u Zaljevu, kao odgovor na izraelske i američke napade na Islamsku Republiku. Među napadnutim bazama su one u Bahreinu, Kuvajtu, Jordanu, Katru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Nekoliko zaposlenika Međunarodne zračne luke Kuvajt lakše je ozlijeđeno u napadu dronom, a nastala je i značajna materijalna šteta. Hrvatica Lily, koja u Kuvajtu radi na naftnoj bušotini, poslala nam je snimku zračne luke nakon napada. Kazala je da ju napad na američke vojne baze nije iznenadio, ali ovaj napad na zračnu luku jest.

Lily se trenutačno nalazi na terenu, a kazala je da su danas kroz popodne vidjeli nekoliko projektila, koje je kuvajtska vojska uspješno srušila.

"Jedna manja američka baza udaljena je samo deset kilometara zračne linije od moje trenutačne lokacije. Kroz dan su javljali da je više takvih projektila srušeno", kazala je Lily.

"Mi se evo držimo i nadamo se da će na tome stati, da ništa neće eskalirati. U slučaju da eskalira, već su napravljeni planovi da nas povuku s terena i vrate nazad u grad", rekla je Lily i dodala da se svi nadaju da će se situacija poboljšati.

