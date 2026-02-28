Donosimo priče s ulica pogođenih mjesta, za RTL se javio poznati PR-ovac: 'Svi smo u skloništu - žene, djeca...'

A kako je početak novog rata na Bliskom istoku izgledao s terena? Razgovarali smo s ljudima i diplomatima koji su se jutros našli u pogođenim zemljama. Donosimo vam priče s ulica Irana, Izraela, Abu Dhabija i Katra.

Umjetni pješčani otok na arapskom poluotoku - Ujedinjeni arapski emirati našli su se pod iranskim raketama. U Dubaiju je gorio luksuzni hotel. Iz jednog od mnogih se za RTL večeras javio zagrebački PR-ovac Toni Dabinović.

"U skloništu smo svi. 200 ljudi u skloništu - žene i djeca iz hotela. Ono što sam ja vidio s balkona jest da su gađali stambene zgrade", rekao je Toni.

'Ne napuštajte domove'

U političkom centru Emirata, Abu Dhabiju, eksplozije su se čule ranije tijekom dana, oko 13.30 po lokalnom vremenu, građani su primili poruke da ne napuštaju domove.

"Al Dhafra Air Base koja je možda jedno 20 kilometara od nas. Bili smo tamo iza kuće kada smo čuli prve zračne detonacije, presretanje u zraku raketa iz Irana, 3-4 su bile tada i nakon toga su bila 4 vala sve skupa", rekao je Vedran iz Abu Dhabija.

U susjednom Katru Ostatci rakete koja je bila namijenjena američkoj bazi Al-Udeid pali su na stambeni kompleks.

Tragovi protuzračne obrane mogli su se vidjeti i iz hrvatskog veleposlanstva u Dohi.

"Vlasti su rekla da budemo na sigurnom, da budemo na zaštićenom, da smanjimo kretanje, da budemo kod kuće na sigurnom i da možemo izlaziti samo u ekstremnim situacijama", rekao je Drago Lovrić, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik RH u Katru.

Iran je gađao i Kuvajt - međunarodni aerodrom stradao je od drona, a meta je bila i američka baza Al-Salem.