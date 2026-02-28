Trump se napokon oglasio: 'Imam izlazne opcije, sve može stati za dva dana'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u subotu za Axios da ima nekoliko "izlaznih opcija" iz Operacije Epski gnjev, izvanredne američke vojne kampanje protiv Irana koju je pokrenuo rano u subotu ujutro.

"Mogu ići dugo i preuzeti cijelu stvar, ili završiti za dva ili tri dana i reći Irancima: 'Vidimo se za nekoliko godina ako ponovno počnete obnavljati svoje nuklearne i raketne programe'", rekao je Trump u telefonskom razgovoru iz Mar-a-Laga. Dodao je i da će Iranu u svakom slučaju trebati godine da se oporavi od napada.

Ove izjave daju prvi jasniji uvid u to kako Trump vidi završetak sukoba. Iako su nuklearni pregovori SAD-a i Irana u Ženevi propali, poruke iz Washingtona sugeriraju da vrata diplomaciji još nisu potpuno zatvorena. Kratka vojna operacija uz nove ultimatume bila bi bitno drugačiji scenarij od promjene režima, o kojoj su ranije govorili pojedini američki i izraelski dužnosnici. Trump je pod pritiskom i kod kuće. Dio njegove političke baze protivi se dugotrajnoj intervenciji na Bliskom istoku.

Dva razloga napada

Objasnio je i zašto je odlučio krenuti u napad. Kao prvi razlog naveo je propast pregovora koje su vodili njegovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner. "Iranci su se približili pa povukli, pa opet približili i povukli. Shvatio sam da zapravo ne žele dogovor", rekao je.

Drugi razlog, tvrdi, jest dugogodišnje ponašanje Irana. Dok je pisao govor kojim je najavio napad, zatražio je popis svih napada povezanih s Iranom u posljednjih 25 godina. "Gotovo svaki mjesec učinili su nešto loše, nešto raznijeli ili nekoga ubili", izjavio je.

Trump je ponovio da je ranija operacija "Midnight Hammer", u kojoj su uništena ili teško oštećena tri iranska nuklearna postrojenja, otvorila prostor za aktualnu vojnu akciju. Smatra da bi bez tog napada Iran do sada mogao razviti nuklearno oružje.

SAD i Izrael sada provode jednu od najopsežnijih vojnih operacija u regiji u posljednjih nekoliko desetljeća. Prema riječima visokog američkog dužnosnika, plan predviđa najmanje pet dana intenzivnog bombardiranja.

Trump ističe da se sve može promijeniti ovisno o situaciji na terenu, uključujući i sudbinu iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija, kojeg je Izrael navodno ciljao u napadu. No, prema najnovijim informacijama, Hamenei je mrtav i njegovo je tijelo pronađeno, rekao je visoki izraelski dužnosnik za Reuters. Iz Irana zasad nema službene potvrde. Prema tvrdnjama koje prenose izraelski mediji, njegovo tijelo pronađeno je u ruševinama palače.

