Avion pun novca pao na automobile: Policija intervenirala zbog građana koji su došli po lovu

UŽAS U BOLIVIJI /

Najmanje 20 osoba poginulo je u teškoj zrakoplovnoj nesreći u Boliviji nakon što je vojni avion pri slijetanju proklizao s piste na obližnju prometnicu. Zrakoplov je prevozio nove novčanice za Središnju banku, što je potaknulo okupljeno mnoštvo na masovnu pljačku. Zbog sukoba građana i policije na mjestu nesreće, morali su se koristiti i vodeni topovi. Cijelu priču pogledajte u prilogu.