Kad pas povuče, sve ide lakše: U Bilju održano neobično sportsko natjecanje

U Bilju kod Osijeka u Hrvatskoj rijetko sportsko natjecanje - Drava forest dog run. Utrke u kojima čovjek i pas nastupaju kao tim, a psi pri tome vuku natjecatelje trkače, bicikle i skutere. Timovi su i različitih nacija i pasmina, a sve ih povezuje ljubav prema životinjama, prirodi i sportu.

Nervoza pred početak natjecanja nije se krila, smirivala se i zagrljajima i poljupcima, a nestajala je tek kada bi utrka počela.

Drava forest dog run – natjecanje je u kojem čovjek i pas sudjeluju kao tim, a psi pri tome elastičnim povodcima vuku i ubrzavaju natjecatelje. Bili psi veliki Ili mali - njihova energija pokretala je sve.

Najvažnija brzina, ali i usklađenost

A za razliku od trkača, psi su za trčanje – uvijek spremni.

"Kada čovjek izađe van, obuje patike, u startu nam se ne da, teško nam je prvi korak i onda on kada povuče to ide, znači ide, puno je lakše sa psom, nego bez njega", kaže Mirela Kristek iz Osijeka.

Natjecanje se odvijalo u niz disciplina ovog sporta pa su psi vukli i natjecatelje na brdskim biciklima i terenskim romobilima.

"Super, adrenalin radi i za nas i za pse. Oni to jedva čekaju, da se istrče, da potroše tu energiju", kaže Goce Krstev iz Kranja u Sloveniji.

U utrkama je važna brzina, ravnoteža i izdržljivost, a najvažnija usklađenost natjecatelja i pasa, koji tvrde treneri – uživaju i u treningu i natjecanju.

"To je zapravo za psa jedna velika sreća, zabava, rekreacija, u današnje vrijeme, nažalost sve češće viđamo da su psi previše pretili, da leže na kauču, a psi zapravo trebaju aktivnosti, oni u tome uživaju", kaže Ellany Ipša, dopredsjednica Kluba za obuku pasa Baranja.

'Stigli smo!'

Nakon ulaska u cilj psi su zadihani, dok neki čekaju novu utrku, neki su umorni i iscrpljeni.

"Putem je 10 puta pila vode, pa je stala pa se okretala za drugim psima, ali – stigli smo", kaže Anita Šteter iz Osijeka.

Natjecatelji - zadovoljni i utrkom i atmosferom u Baranji.

"Odlično, stvarno super označena staza, super je ekipa, baš je bilo dobro", kaže Vanja Knežević iz Osijeka.

A među stotinjak natjecatelja i brojne motivirajuće priče.

"Prije 5 godina sam imao moždani, smršavio 100 kila i ovo štene sam kao veterinarski tehničar na selu našao mrtvo skoro, othranio na dudu, tako sad sam s njim počeo trčati utrke, bicikli – zdravo živimo", kaže Hrvoje Mužević iz Slavonskog Broda.

Što savjetuju svima, pozivajući da im se pridruže oni koji vole sport, prirodu i životinje.