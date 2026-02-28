Hrvati na glavnom trgu šokirali se nalazima, nisu ni sumnjali da imaju ove vrijednosti

Debljina je bolest! Poručeno je to uoči Svjetskog dana debljine uz zabrinjavajuće podatke da čak 36 posto osmogodišnjaka ima prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu. Primjer im nisu ni odrasli.

Hrvatsko društvo za kronične bolesti, u suorganizaciji s Gradom Zagrebom i Hrvatskim akademskim sportskim savezom (HASS), organiziralo je javnozdravstvenu akciju povodom Svjetskog dana debljine.

Od ranog jutra u središtu Zagreba bilo je moguće izvaditi krv, izmjeriti tlak i saznati što se treba mijenjati odmah! Na Trgu bana Josipa Jelačića u dva sata je mjerenju pristupilo 150 ljudi, a podaci su zabrinjavajući.

Čak 90 posto građana koji su pristupili mjerenju ima prekomjernu masu ili debljinu, dok njih 40 posto ima povišen krvni tlak, odnosno hipertenziju. Deset posto građana koji su pristupili mjerenju imaju povišen šećer. Polovica građana uopće nije znala da ima visoke vrijednosti.

