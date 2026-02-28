FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'POTRES' U KATALONIJI /

Lewandowskom istječe ugovor s Barcelonom, odlučio je u kojem klubu želi nastaviti karijeru

Lewandowskom istječe ugovor s Barcelonom, odlučio je u kojem klubu želi nastaviti karijeru
×
Foto: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Vlada prava drama oko Roberta Lewandowskog i njegove budućnosti u Barceloni

28.2.2026.
16:29
M.G.
Jose Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Robertu Lewandowskom (37) istječe ugovor s Barcelonom ovoga ljeta i njegova budućnost je neizvjesna. Barca mu, iako se on tome nadao, još nije ponudila novi ugovor i nema naznaka da će se to dogoditi.

Dok Katalonci odlijevaju s novim ugovorom, Lewandowskom su stigle bogate ponude i za njim vlada ogroman interes. Španjolski mediji pišu da mu nekoliko klubova iz Saudijske Arabije nudi bogatstvo da priječe u njihove ugovore. Za njega su, također, jako zainteresirani klubovi iz MLS-a.

No, takve ponude ne zanimaju Roberta jer on ne želi otići iz Španjolske te se nada da će mu Barca do kraja sezone ponuditi novi ugovor. On i njegova obitelj uživaju u životu u Kataloniji i navodno su odlučili tamo ostati i nakon kraja njegove karijere.

Iako Robert ima 37 godina, još nekoliko sezona može odraditi na najvišoj razini, a želi to učiniti u dresu Barcelone.

Stoga sve nade polaže u to da će mu ponuditi novi ugovor, a ako se to ne dogodi, najvjerojatnije će prekinuti karijeru.

Lewandowski je to spreman učiniti jer se zbog obitelji i stabilnosti ne želi seliti.

U Barcelonu je Lewandowski stigao 2022. godine iz Bayerna i od tada nastupio u 178 utakmica s učinkom od 114 golova i 23 asistencije.

POGLEDAJTE VIDEO: Od Dubrave do kaveza: Priča o borcu koji se ne boji nikoga

 

Robert LewandowskiBarcelonaUgovorMlsSaudijska Arabija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx