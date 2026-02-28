Lewandowskom istječe ugovor s Barcelonom, odlučio je u kojem klubu želi nastaviti karijeru

Robertu Lewandowskom (37) istječe ugovor s Barcelonom ovoga ljeta i njegova budućnost je neizvjesna. Barca mu, iako se on tome nadao, još nije ponudila novi ugovor i nema naznaka da će se to dogoditi.

Dok Katalonci odlijevaju s novim ugovorom, Lewandowskom su stigle bogate ponude i za njim vlada ogroman interes. Španjolski mediji pišu da mu nekoliko klubova iz Saudijske Arabije nudi bogatstvo da priječe u njihove ugovore. Za njega su, također, jako zainteresirani klubovi iz MLS-a.

No, takve ponude ne zanimaju Roberta jer on ne želi otići iz Španjolske te se nada da će mu Barca do kraja sezone ponuditi novi ugovor. On i njegova obitelj uživaju u životu u Kataloniji i navodno su odlučili tamo ostati i nakon kraja njegove karijere.

Iako Robert ima 37 godina, još nekoliko sezona može odraditi na najvišoj razini, a želi to učiniti u dresu Barcelone.

Stoga sve nade polaže u to da će mu ponuditi novi ugovor, a ako se to ne dogodi, najvjerojatnije će prekinuti karijeru.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Robert Lewandowski is leaning more and more towards retirement after this season.



His family feels super comfortable in Barcelona and are not attracted by the idea of another chapter in a country far away, like Saudi Arabia. pic.twitter.com/0yhPKvOGc4 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 28, 2026

Lewandowski je to spreman učiniti jer se zbog obitelji i stabilnosti ne želi seliti.

U Barcelonu je Lewandowski stigao 2022. godine iz Bayerna i od tada nastupio u 178 utakmica s učinkom od 114 golova i 23 asistencije.

POGLEDAJTE VIDEO: Od Dubrave do kaveza: Priča o borcu koji se ne boji nikoga