Jakirovićev Hull nastavlja gaziti prema Premier ligi

Novu su pobjedu u Championshipu, drugoj engleskoj nogometnoj ligi, upisali nogometaši Hull Cityja koje vodi Sergej Jakirović, nekadašnji trener Gorice, Rijeke i Dinama.

U 35. kolu Hull je u gostima svladao Portsmouth s minimalnih 1-0, a jedini je pogodak postigao Crooks u 73. minuti. Jedan od najboljih igrača na terenu bio je hrvatski vratar Ivor Pandur među vratnicama Hull Cityja.

Time je nastavljena jako dobra ligaška forma Hull Cityja koji je u posljednjih devet utakmica upisao šest pobjeda, jedan remi i dva poraza.

Hull je trenutačno treći na ljestvici te ima 60 bodova. Osam više ima vodeći Coventry, dok je na drugom mjestu Middlesbrough sa 63 boda.

