Jakirovićev Hull nastavlja gaziti prema Premier ligi
Hull je trenutačno treći na ljestvici te ima 60 bodova. Osam više ima vodeći Coventry, dok je na drugom mjestu Middlesbrough sa 63 boda
Novu su pobjedu u Championshipu, drugoj engleskoj nogometnoj ligi, upisali nogometaši Hull Cityja koje vodi Sergej Jakirović, nekadašnji trener Gorice, Rijeke i Dinama.
U 35. kolu Hull je u gostima svladao Portsmouth s minimalnih 1-0, a jedini je pogodak postigao Crooks u 73. minuti. Jedan od najboljih igrača na terenu bio je hrvatski vratar Ivor Pandur među vratnicama Hull Cityja.
Time je nastavljena jako dobra ligaška forma Hull Cityja koji je u posljednjih devet utakmica upisao šest pobjeda, jedan remi i dva poraza.
