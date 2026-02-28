FREEMAIL
nesvakidašnja situacija /

Premierligaški sudac nestao usred utakmice: Tribine eksplodirale kad se vratio

Premierligaški sudac nestao usred utakmice: Tribine eksplodirale kad se vratio
Foto: MI News/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

U prvi mah nagađalo se da je riječ o tehničkim poteškoćama s komunikacijskom opremom.

28.2.2026.
10:03
Sportski.net
MI News/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
Nevjerojatna scena obilježila je petak navečer u Premier ligi. Susret između Wolverhampton Wanderers i Aston Villa nakratko je prekinut nakon što je glavni sudac, bez puno objašnjenja, istrčao s travnjaka i nestao u tunelu.

Sudac Craig Pawson napustio je teren neposredno prije 69. minute, ostavivši igrače i navijače u čudu. Dok su nogometaši obje momčadi zbunjeno čekali rasplet situacije, publika na Molineuxu pokušavala je shvatiti što se događa. Pauza je potrajala nešto više od dvije minute, a potom se Pawson vratio na travnjak, popravljajući dres i nastavljajući susret kao da se ništa nije dogodilo.

U prvi mah nagađalo se da je riječ o tehničkim poteškoćama s komunikacijskom opremom. Ipak, navijači na stadionu i gledatelji pred malim ekranima brzo su ponudili vlastite znatno duhovitije teorije.

Dok je kiša neumoljivo padala nad Wolverhamptonom, s tribina su se začuli podrugljivi povici, a društvene mreže ubrzo su se užarile od komentara. Mnogi su se našalili na račun kratkog “izleta” suca, pretvarajući situaciju u viralni trenutak večeri. Unatoč svemu, utakmica je nastavljena bez dodatnih incidenata.

Sportski gledano, večer je pripala domaćinu. Golovima Joãa Gomesa i Rodriga Gomesa Wolvesi su slavili 2:0 i nanijeli ozbiljan udarac ambicijama Ville u borbi za plasman u Ligu prvaka.

Momčad trenera Unai Emery u susret je ušla s visokog trećeg mjesta i željom da učvrsti poziciju u vrhu tablice. No, Wolvesi su iskoristili svoje prilike i upisali tek drugu domaću pobjedu ove sezone, priredivši novo iznenađenje nakon što su nedavno zagorčali život i vodećim momčadima prvenstva.

POGLEDAJTE VIDEO: Od Dubrave do kaveza: Priča o borcu koji se ne boji nikoga

SudacPremier LigaNužda
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
