Premierligaški sudac nestao usred utakmice: Tribine eksplodirale kad se vratio

Nevjerojatna scena obilježila je petak navečer u Premier ligi. Susret između Wolverhampton Wanderers i Aston Villa nakratko je prekinut nakon što je glavni sudac, bez puno objašnjenja, istrčao s travnjaka i nestao u tunelu.

Sudac Craig Pawson napustio je teren neposredno prije 69. minute, ostavivši igrače i navijače u čudu. Dok su nogometaši obje momčadi zbunjeno čekali rasplet situacije, publika na Molineuxu pokušavala je shvatiti što se događa. Pauza je potrajala nešto više od dvije minute, a potom se Pawson vratio na travnjak, popravljajući dres i nastavljajući susret kao da se ništa nije dogodilo.

U prvi mah nagađalo se da je riječ o tehničkim poteškoćama s komunikacijskom opremom. Ipak, navijači na stadionu i gledatelji pred malim ekranima brzo su ponudili vlastite znatno duhovitije teorije.

Dok je kiša neumoljivo padala nad Wolverhamptonom, s tribina su se začuli podrugljivi povici, a društvene mreže ubrzo su se užarile od komentara. Mnogi su se našalili na račun kratkog “izleta” suca, pretvarajući situaciju u viralni trenutak večeri. Unatoč svemu, utakmica je nastavljena bez dodatnih incidenata.

Sportski gledano, večer je pripala domaćinu. Golovima Joãa Gomesa i Rodriga Gomesa Wolvesi su slavili 2:0 i nanijeli ozbiljan udarac ambicijama Ville u borbi za plasman u Ligu prvaka.

Momčad trenera Unai Emery u susret je ušla s visokog trećeg mjesta i željom da učvrsti poziciju u vrhu tablice. No, Wolvesi su iskoristili svoje prilike i upisali tek drugu domaću pobjedu ove sezone, priredivši novo iznenađenje nakon što su nedavno zagorčali život i vodećim momčadima prvenstva.

