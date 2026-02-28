Hrvatska na nogama! Evo kada i gdje gledati spektakl u Slavoniji i hit utakmice HNL-a

Pred nama je vikend koji će ljubitelje sporta prikovati uz male ekrane. Od rasprodane borilačke arene u Slavoniji, preko utakmice koja bi mogla odlučiti prvaka Njemačke, pa sve do presudnih okršaja na domaćim travnjacima, subota i nedjelja donose raspored ispunjen adrenalinom i sportskim uzbuđenjima.

Bilo da ste fan MMA, domaćeg nogometa ili najjačih europskih liga, pripremite se za dva dana vrhunskih događanja.

Borilački spektakl u Slavoniji kao vrhunac subote

Glavni događaj subotnje večeri bez sumnje je FNC 28 spektakl koji stiže u Slavonski Brod. Sportska dvorana Vijuš bit će poprište vrhunskih borbi, a cijeli program započinje u 19:00 sati. Interes za ovaj događaj nadmašio je sva očekivanja, što potvrđuje i činjenica da su sve ulaznice službeno rasprodane. To jamči vatrenu atmosferu za sve borce, a posebno za zvijezde večeri.

FNC 28 gledajte eksluzivno putem platforme VOYO.

U glavnoj borbi večeri snage će odmjeriti neporaženi i karizmatični Marko Bojković protiv opasnog Ukrajinca Ivana Vulchyna u kategoriji do 75 kilograma. Očekuje se beskompromisna borba koja će publiku držati na nogama. Za sve one koji nisu uspjeli osigurati svoje mjesto u dvorani, prijenos je dostupan diljem svijeta putem FNC.tv PPV platforme, dok gledatelji u Hrvatskoj i regiji spektakl mogu pratiti ekskluzivno na platformi Voyo.

Der Klassiker u Njemačkoj

Dok će se u Slavoniji dijeliti udarci, u Dortmundu će na Signal Iduna Parku prštati na sve strane u najvećem derbiju njemačkog nogometa. S početkom u 18:30 sati, uz prijenos na Sport Klubu 1, Borussia Dortmund dočekuje Bayern München u utakmici koja nosi ogroman ulog. Bavarci na Westfalen stižu s osam bodova prednosti i pobjedom bi praktički osigurali novi naslov prvaka, dok je za domaćine ovo posljednja prilika da utrku za naslov učine ponovno neizvjesnom.

Momčad Nike Kovača u derbi ulazi poljuljanog samopouzdanja nakon bolnog ispadanja iz Lige prvaka sredinom tjedna, gdje su u Bergamu protiv Atalante prokockali prednost iz prve utakmice. S druge strane, Bayern je imao cijeli tjedan za odmor i pripremu, a njihova forma je u uzlaznoj putanji, s tri uzastopne pobjede. Dodatnu prijetnju za obranu Borussije predstavljat će nezaustavljivi Harry Kane, vodeći strijelac Europe koji je već zabio hat-trick na ovom stadionu u svom prvom 'Klassikeru'.

Hajduk na teškom gostovanju, Osijek dočekuje susjede

Subota donosi i dva iznimno zanimljiva dvoboja u SuperSport HNL-u. Program otvaraju Osijek i Vukovar 1991 u slavonskom derbiju na Opus Areni s početkom u 15:00 sati. Osječani traže važne bodove za pokušaj bijega sa posljednjeg mjesta, dok gosti iz Vukovara koji su im glavni konkurenti ove sezone osim ostanka, također žele potvrditi dobar dojam u svojoj prvoligaškoj sezoni.

Nakon toga, od 17:45 sati, sve oči bit će uprte u Varaždin, gdje istoimeni domaćin dočekuje Hajduk (Maxsport 1). Za splitsku momčad ovo je još jedno u nizu teških gostovanja na kojima nemaju pravo na kiks ako žele ostati u utrci za naslov prvaka. Stadion Varaždina tradicionalno je neugodan teren za favorite, stoga se očekuje napeta i neizvjesna utakmica.

Subotnja nogometna poslastica iz Španjolske i Engleske

Ljubitelji međunarodnog nogometa također će doći na svoje. Subotnji program otvara dvoboj Premier lige između Bournemoutha i Sunderlanda u 13:30 sati (Arena Sport 1). U poslijepodnevnom terminu, od 16:15 sati, Barcelona na svom terenu dočekuje Villarreal s ciljem da pobjedom učvrsti vodeću poziciju u La Ligi (Arena Sport 3). Večer će zaključiti dvoboj francuske Ligue 1, gdje Le Havre u 21:00 sat dočekuje moćni PSG (Arena Sport 4).

Nedjelja rezervirana za HNL i engleske derbije

Nakon subotnjeg uzbuđenja, nedjelja donosi rasplet kola u domaćem prvenstvu te dva velika derbija u Engleskoj. Dinamo će na Maksimiru od 15:00 sati ugostiti Goricu (HRT2, Maxsport 1), dok će Rijeka na Rujevici od 17:15 sati tražiti pobjedu protiv Lokomotive. Obje utakmice bit će ključne u borbi za vrh HNL-a, a prijenosi su osigurani na MAX Sportu 1.

Istovremeno, na Otoku se igraju dva velika dvoboja. Od 15:00 sati Manchester United igra protiv Crystal Palacea, a od 17:30 sati slijedi prava poslastica, veliki londonski derbi između Arsenala i Chelseaja. Obje utakmice Premier lige moći ćete pratiti na kanalu Arena Sport 1. Također francuski delikates u nedjeljnom terminu između Lyona i Marseillea koji od 20:45 na Areni Sport 2 zatvaraju nogometni vikend.

Pred nama je, bez sumnje, vikend bogat sportskim sadržajem koji nudi ponešto za svakoga. Pripremite se, zauzmite svoja mjesta i uživajte u vrhunskim predstavama koje nas očekuju.

POGLEDAJTE VIDEO: Od Dubrave do kaveza: Priča o borcu koji se ne boji nikoga