Hrvatska na nogama! Evo kada i gdje gledati spektakl u Slavoniji i hit utakmice HNL-a
Bilo da ste fan MMA, domaćeg nogometa ili najjačih europskih liga, pripremite se za dva dana vrhunskih događanja
Pred nama je vikend koji će ljubitelje sporta prikovati uz male ekrane. Od rasprodane borilačke arene u Slavoniji, preko utakmice koja bi mogla odlučiti prvaka Njemačke, pa sve do presudnih okršaja na domaćim travnjacima, subota i nedjelja donose raspored ispunjen adrenalinom i sportskim uzbuđenjima.
Borilački spektakl u Slavoniji kao vrhunac subote
Glavni događaj subotnje večeri bez sumnje je FNC 28 spektakl koji stiže u Slavonski Brod. Sportska dvorana Vijuš bit će poprište vrhunskih borbi, a cijeli program započinje u 19:00 sati. Interes za ovaj događaj nadmašio je sva očekivanja, što potvrđuje i činjenica da su sve ulaznice službeno rasprodane. To jamči vatrenu atmosferu za sve borce, a posebno za zvijezde večeri.
FNC 28 gledajte eksluzivno putem platforme VOYO.
U glavnoj borbi večeri snage će odmjeriti neporaženi i karizmatični Marko Bojković protiv opasnog Ukrajinca Ivana Vulchyna u kategoriji do 75 kilograma. Očekuje se beskompromisna borba koja će publiku držati na nogama. Za sve one koji nisu uspjeli osigurati svoje mjesto u dvorani, prijenos je dostupan diljem svijeta putem FNC.tv PPV platforme, dok gledatelji u Hrvatskoj i regiji spektakl mogu pratiti ekskluzivno na platformi Voyo.
Der Klassiker u Njemačkoj
Dok će se u Slavoniji dijeliti udarci, u Dortmundu će na Signal Iduna Parku prštati na sve strane u najvećem derbiju njemačkog nogometa. S početkom u 18:30 sati, uz prijenos na Sport Klubu 1, Borussia Dortmund dočekuje Bayern München u utakmici koja nosi ogroman ulog. Bavarci na Westfalen stižu s osam bodova prednosti i pobjedom bi praktički osigurali novi naslov prvaka, dok je za domaćine ovo posljednja prilika da utrku za naslov učine ponovno neizvjesnom.
Momčad Nike Kovača u derbi ulazi poljuljanog samopouzdanja nakon bolnog ispadanja iz Lige prvaka sredinom tjedna, gdje su u Bergamu protiv Atalante prokockali prednost iz prve utakmice. S druge strane, Bayern je imao cijeli tjedan za odmor i pripremu, a njihova forma je u uzlaznoj putanji, s tri uzastopne pobjede. Dodatnu prijetnju za obranu Borussije predstavljat će nezaustavljivi Harry Kane, vodeći strijelac Europe koji je već zabio hat-trick na ovom stadionu u svom prvom 'Klassikeru'.
Hajduk na teškom gostovanju, Osijek dočekuje susjede
Subota donosi i dva iznimno zanimljiva dvoboja u SuperSport HNL-u. Program otvaraju Osijek i Vukovar 1991 u slavonskom derbiju na Opus Areni s početkom u 15:00 sati. Osječani traže važne bodove za pokušaj bijega sa posljednjeg mjesta, dok gosti iz Vukovara koji su im glavni konkurenti ove sezone osim ostanka, također žele potvrditi dobar dojam u svojoj prvoligaškoj sezoni.
Nakon toga, od 17:45 sati, sve oči bit će uprte u Varaždin, gdje istoimeni domaćin dočekuje Hajduk (Maxsport 1). Za splitsku momčad ovo je još jedno u nizu teških gostovanja na kojima nemaju pravo na kiks ako žele ostati u utrci za naslov prvaka. Stadion Varaždina tradicionalno je neugodan teren za favorite, stoga se očekuje napeta i neizvjesna utakmica.
Subotnja nogometna poslastica iz Španjolske i Engleske
Ljubitelji međunarodnog nogometa također će doći na svoje. Subotnji program otvara dvoboj Premier lige između Bournemoutha i Sunderlanda u 13:30 sati (Arena Sport 1). U poslijepodnevnom terminu, od 16:15 sati, Barcelona na svom terenu dočekuje Villarreal s ciljem da pobjedom učvrsti vodeću poziciju u La Ligi (Arena Sport 3). Večer će zaključiti dvoboj francuske Ligue 1, gdje Le Havre u 21:00 sat dočekuje moćni PSG (Arena Sport 4).
Nedjelja rezervirana za HNL i engleske derbije
Nakon subotnjeg uzbuđenja, nedjelja donosi rasplet kola u domaćem prvenstvu te dva velika derbija u Engleskoj. Dinamo će na Maksimiru od 15:00 sati ugostiti Goricu (HRT2, Maxsport 1), dok će Rijeka na Rujevici od 17:15 sati tražiti pobjedu protiv Lokomotive. Obje utakmice bit će ključne u borbi za vrh HNL-a, a prijenosi su osigurani na MAX Sportu 1.
Istovremeno, na Otoku se igraju dva velika dvoboja. Od 15:00 sati Manchester United igra protiv Crystal Palacea, a od 17:30 sati slijedi prava poslastica, veliki londonski derbi između Arsenala i Chelseaja. Obje utakmice Premier lige moći ćete pratiti na kanalu Arena Sport 1. Također francuski delikates u nedjeljnom terminu između Lyona i Marseillea koji od 20:45 na Areni Sport 2 zatvaraju nogometni vikend.
Pred nama je, bez sumnje, vikend bogat sportskim sadržajem koji nudi ponešto za svakoga. Pripremite se, zauzmite svoja mjesta i uživajte u vrhunskim predstavama koje nas očekuju.
