Slovenci najavili susret s Vatrenima domišljatom metodom

Hrvatska danas igra svoju drugu od dvije prijateljske utakmice koje će poslužiti kao uvertira za Svjetsko prvenstvo.

Nakon poraza protiv Belgije na Rujevici rezultatom 0:2, slijedi nam susret u Varaždinu protiv Slovenije, a susjedi su ga najavili domišljatom metodom. Naime, Nogometni savez Slovenije na svojim je društvenim mrežama objavio fotografiju slovenskih dresova u Varaždinu, i to u ulicama dvojice slovenskih velikana, Franca Prešerna i Ivana Cankara.

Domišljatu najavu prijateljske utakmice pogledajte ispod: