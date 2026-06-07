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DRESOVI PO VARAŽDINU /

Slovenci najavili susret s Vatrenima domišljatom metodom

Slovenci najavili susret s Vatrenima domišljatom metodom
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Foto: Sports Press Photo/Sipa USA/Profimedia

U najavi utakmice Slovenci su "iskoristili" svoje poznate pisce

7.6.2026.
15:33
Sportski.net
Sports Press Photo/Sipa USA/Profimedia
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Hrvatska danas igra svoju drugu od dvije prijateljske utakmice koje će poslužiti kao uvertira za Svjetsko prvenstvo.

Nakon poraza protiv Belgije na Rujevici rezultatom 0:2, slijedi nam susret u Varaždinu protiv Slovenije, a susjedi su ga najavili domišljatom metodom. Naime, Nogometni savez Slovenije na svojim je društvenim mrežama objavio fotografiju slovenskih dresova u Varaždinu, i to u ulicama dvojice slovenskih velikana, Franca Prešerna i Ivana Cankara.

Domišljatu najavu prijateljske utakmice pogledajte ispod:

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSlovenska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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