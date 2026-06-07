Slovenci najavili susret s Vatrenima domišljatom metodom

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U najavi utakmice Slovenci su "iskoristili" svoje poznate pisce
Hrvatska danas igra svoju drugu od dvije prijateljske utakmice koje će poslužiti kao uvertira za Svjetsko prvenstvo.
Nakon poraza protiv Belgije na Rujevici rezultatom 0:2, slijedi nam susret u Varaždinu protiv Slovenije, a susjedi su ga najavili domišljatom metodom. Naime, Nogometni savez Slovenije na svojim je društvenim mrežama objavio fotografiju slovenskih dresova u Varaždinu, i to u ulicama dvojice slovenskih velikana, Franca Prešerna i Ivana Cankara.
Domišljatu najavu prijateljske utakmice pogledajte ispod:
Varaždin 🇭🇷🫂🇸🇮@HNS_CFF pic.twitter.com/nVU6jcJgll— NZS | FA Slovenia (@nzs_si) June 7, 2026