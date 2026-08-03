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MIR U ZELENILU /

Mia Begović otkrila što se krije iza njezine oaze: '15 godina ljubavi, truda i rada'

Mia Begović otkrila što se krije iza njezine oaze: '15 godina ljubavi, truda i rada'
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Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Ova objava nije samo prikazivanje lijepog imanja, nego je i svjedočanstvo o upornosti i posvećenosti

3.8.2026.
16:37
Antonela Ištvan
Davorin Visnjic/PIXSELL
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Poznata hrvatska kazališna, televizijska i filmska glumica Mia Begović (63) podijelila je s pratiteljima na Instagramu intiman uvid u svoje privatno utočište, otkrivajući prostor koji za nju predstavlja mnogo više od lijepo uređenog dvorišta. Kroz kratki video, glumica je provela pratitelje kroz idiličan vrt s bazenom, no emotivni tekst koji prati snimku otkriva dublju priču o odricanju i osobnom zadovoljstvu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mia Begović (@begovicmia)

Video prikazuje prizore bujnog zelenila, blistavo plavog bazena i uređenih kutaka za odmor, stvarajući dojam savršenog mjesta za bijeg od svakodnevice. Međutim, poruka ispisana preko snimke daje naslutiti da ova idila nije nastala preko noći. "Petnaest godina ljubavi, truda, a i rada po dvanaest sati... Moj mir, moj užitak, moja tišina i moj krik.. E, to sam ja!", napisala je Begović, sažimajući godine napora uloženog u stvaranje vlastite oaze.

Plodovi petnaestogodišnjeg truda

Ova objava nije samo prikazivanje lijepog imanja, nego je i svjedočanstvo o upornosti i posvećenosti. Begović (63) je ovim riječima naglasila da je njezin osobni raj rezultat dugogodišnjeg rada, a ne samo trenutka inspiracije. Njezina iskrenost duboko je odjeknula među pratiteljima, koji su u komentarima izrazili divljenje i podršku. "Prekrasno! Baš pravi mal raj, odmor za dušu", "Kao u bajci", samo su neke od reakcija. Jedna pratiteljica upitala je je li riječ o Trpnju, mjestu rođenja poznate glumice, što je dodatno potaknulo znatiželju o lokaciji ove idile. 

Mia Begović, umjetnica s bogatom karijerom koja traje od 1986. godine, poznata je po brojnim ulogama u kazalištu i na televiziji, uključujući serije poput "Ponos Ratkajevih" i "Villa Maria". Nedavno je obilježila 35 godina profesionalnog rada svojom autorskom monodramom "Sve što sam prešutjela", s kojom je ostvarila velik uspjeh. Upravo u kontekstu takve posvećene karijere, njezino utočište dobiva na značenju kao zasluženo mjesto za odmor i punjenje baterija.

 

Mia BegovićGlumicaVrt
komentara
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