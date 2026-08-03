Kad se najbolji baristi regije okupe, pobjednici su djeca!

Postoje natjecanja na kojima je najvažnije osvojiti prvo mjesto. A postoje i ona na kojima rezultat nije ono što se pamti. Upravo takav bio je prvi Julius Meinl Adriatic Barista Cup, regionalni showcase koji je u Mostaru, u restoranu Urban s pogledom na Stari most, po prvi put okupio najbolje bariste iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.

Foto: Julius Meinl Adriatic Barista Cup

Foto: Julius Meinl Adriatic Barista Cup

Foto: Julius Meinl Adriatic Barista Cup

Za razliku od klasičnih barističkih natjecanja, ovdje nije bilo pobjednika, drugog ni trećeg mjesta. Umjesto borbe za medalje, 28. srpnja u Mostaru, cilj je bio razmijeniti znanje, inspirirati jedni druge i odmjeriti vještine prije velikog Grand Finala Julius Meinl Barista Cupa koji će se početkom rujna održati u Beču.

Foto: Julius Meinl Adriatic Barista Cup

Regionalni Adriatic Barista Cup okupio je pobjednike nacionalnih Julius Meinl Barista Cup natjecanja – Kristijana Kneževića iz Šibenika (GAK Caffe), Aleksandra Maksimovića iz Zvornika (Caffe bar Vremeplov) i Bogdana Beljanskog iz Beograda (Kaldi Gastro Bar). Trojica vrhunskih barista demonstrirala su svoje znanje kroz tri discipline koje ih očekuju i na velikom finalu u Beču – pripremu espressa, latte art i signature drink.

Foto: Julius Meinl Adriatic Barista Cup

Poseban trenutak natjecanja bio je latte art izazov. Umjesto da sami odaberu motiv koji će crtati u mliječnoj pjeni, odlučivala je sreća. Kotač sreće svakom je natjecatelju dodijelio motiv koji je morao izvesti pred publikom, dodajući cijelom događaju element spontanosti, kreativnosti i zabave.

Foto: Julius Meinl Adriatic Barista Cup

No, ono što ovaj događaj čini posebnim nije samo vrhunsko barističko umijeće.

Svaki od trojice sudionika u svoju je zemlju ponio donaciju u iznosu od 2.000 eura za organizaciju koja skrbi o djeci. Tako je Julius Meinl kroz Adriatic Barista Cup osigurao ukupno 6.000 eura donacija za Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac u Šibeniku, NURDOR u Srbiji te Udrugu Otac iz Mostara.

Na taj je način događaj dobio puno dublje značenje – umjesto natjecanja među najboljima, postao je simbol zajedništva, solidarnosti i odgovornosti prema zajednici.

Lokacija nije mogla biti prikladnija. Mostar, grad koji stoljećima spaja ljude, kulture i različite strane obale, postao je mjesto susreta najboljih barista regije. S terase restorana Urban, uz pogled na Stari most, sudionici su poslali snažnu poruku da vrhunska kava nije samo pitanje okusa ili tehnike, nego i prilika za povezivanje ljudi.

Foto: Julius Meinl Adriatic Barista Cup

Prvi regionalni Julius Meinl Adriatic Barista Cup tako je postao mnogo više od barističkog natjecanja, bio je podsjetnik da vrhunsko znanje dobiva najveću vrijednost kada se dijeli te da postoje pobjede koje završavaju peharom i one koje ostanu u ljudima.

Ovo je bila upravo takva pobjeda.