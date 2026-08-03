Godinama joj bolove pripisivali mjesečnici, a onda je ultrazvuk otkrio strašnu dijagnozu

Haelwyn Adams (41) godinama je patila od bolova u trbuhu koje su liječnici odbacivali kao bezopasne. Kada je tijekom ultrazvuka u 20. tjednu trudnoće napokon otkriven pravi uzrok, bio je to najgori mogući scenarij - karcinom u četvrtom stadiju. Njezina priča tragičan je podsjetnik na to kako se simptomi ozbiljnih bolesti kod žena prečesto zanemaruju.

Godine ignoriranih simptoma

Haelwyn je bila presretna kada je saznala da nosi dijete, no sreću je neprestano zasjenjivala bol koja ju je "mučila godinama". Svaki put kada bi potražila pomoć, liječnici bi njezine tegobe pripisali jakim menstrualnim bolovima, sindromu iritabilnog crijeva (IBS) ili stresu. Kada su ona i njezin sadašnji suprug Luke započeli s postupkom potpomognute oplodnje, simptome su proglasili hormonalnim nuspojavama, uvjereni da je premlada i zdrava za nešto ozbiljnije.

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Nakon što je zatrudnjela i doživjela još jedan spontani pobačaj, Haelwyn je inzistirala da joj se napravi kolonoskopija kako bi se konačno otkrio uzrok boli. Međutim, jedan joj je liječnik rekao da je "jednostavno premlada za rak debelog crijeva" i umjesto toga odlučio se za sigmoidoskopiju, pregled samo donjeg dijela crijeva, koji nije pokazao ništa.

Šokantna dijagnoza usred trudnoće

Tek kada je ponovno ostala trudna, njezina je bol napokon shvaćena ozbiljno. Tijekom pregleda ultrazvukom u 20. tjednu trudnoće, doživjela je još jedan nesnosan napad.

"Na putu do toaleta, još jedan val boli zaprijetio je da će me srušiti. Moja maska hrabrosti je spala; naslonila sam se na zid, znoj me oblijevao, a noge su mi se tresle", napisala je Haelwyn za The Times. U tom trenutku pokraj nje je prošao liječnik iz tima za fetalnu medicinu. "I samo tako, odjednom sam ležala u krevetu i bila na putu za snimanje", prisjetila se.

Snimka je otkrila ono čega su se svi pribojavali: zloćudni tumor u debelom crijevu s rijetkom mutacijom, koji je već metastazirao na jetru.

'Najlakša odluka ikad'

Buduća majka suočila se s izborom koji nitko ne bi trebao donijeti. Mogla je prekinuti trudnoću kako bi liječnici mogli ukloniti tumor i odmah započeti s kemoterapijom. Druga opcija bila je nastaviti s trudnoćom, pri čemu bi kirurzi uklonili što je više moguće primarnog tumora, što bi zaštitilo dijete, ali dramatično smanjilo njezine šanse za preživljavanje.

Za Haelwyn, to je bila "najlakša odluka ikad". Odlučila je zadržati dijete. Svaki put kad bi njezina nerođena kći udarila, osjećala je bol. Na kraju je beba rođena u 32. tjednu jer Haelwyn više nije mogla disati zbog tumora na jetri koji su pritiskali donji dio pluća. Njihova kći, Magnolia Sunshine, rođena je i odmah odvojena od majke.

"Od tog trenutka moji su se dani sveli na binarnu rutinu. Noću sam putovala na odjel intenzivne njege kako bih sjedila sa svojom kćeri, a danju sam putovala do ruba svoje volje za životom. Bila sam spremna umrijeti za nju, ali sada se život za nju činio gotovo preteškim", priznala je.

Problem koji pogađa mnoge žene

Slučaj Haelwyn Adams nažalost, nije usamljen. Stručnjaci upozoravaju da se simptomi ozbiljnih bolesti kod žena, uključujući i karcinom, nerijetko pripisuju anksioznosti, menopauzi ili menstrualnom ciklusu. Bolovi u trbuhu i zdjelici, nadutost te promjene u probavi mogu biti simptomi nekoliko vrsta ginekoloških karcinoma, no budući da su mnoge žene naviknute na mjesečne bolove, često ih zanemaruju. To, u kombinaciji s liječničkim pogrešnim tumačenjem, može dovesti do odgođene dijagnoze s teškim posljedicama.

Borba za svaki novi dan

U siječnju ove godine, Haelwyn je nakratko bila bez karcinoma, nadajući se da je superagresivna kemoterapija djelovala. No, bolest se vratila u ožujku, s tumorima na obje strane jetre. Njezino liječenje sada je usmjereno na upravljanje bolešću, a ne na izlječenje.

Ona i Luke vjenčali su se u lipnju, za slučaj da ne preživi operaciju. "Teško je udati se za nekoga da bi postao udovac, ali Luke je ljubav mog života, moja osoba, moj suigrač - i znam koliko je jak", rekla je.

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