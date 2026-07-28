Pobijedila je rak, ali ostale su teške posljedice: 'Posebno je teško na poslu'

Snažno krvarenje preokrenulo joj je život naglavačke. Majka dvoje djece Hailey Barr (42) iz britanskog North Yorkshirea uspjela je pobijediti rijedak adenosarkom maternice, ali bolest je ostavila teške posljedice. Liječnici su joj uklonili maternicu i oba jajnika te joj time izazvali prijevremenu menopauzu. Sada se svakodnevno bori s ''privremenom amnezijom“, umorom i bolovima u zglobovima.

''Moždana magla zvuči gotovo bezazleno, ali u mom slučaju to je više poput amnezije“, opisuje posljedice raka Hailey. ''Usred rečenice zaboravim što sam htjela reći, što je posebno teško na poslu“, kaže Britanka koja radi kao menadžerica u državnoj pošti Royal Mail. Ako ne zapiše važne stvari koje joj padnu na pamet, kasnije ih se često više ne može sjetiti. Situaciju dodatno pogoršavaju bolovi u zglobovima. ''Osjećam se kao da sam preko noći ostarjela nekoliko desetljeća“, kaže.

Tijekom rutinskog pregleda otkrili joj tumor

Prvi zdravstveni problemi pojavili su se već kada je imala 38 godina. Menstruacije su joj bile sve jače, sve dok 2023. nije krvarila gotovo svaki dan. Ultrazvuk nije pokazao nikakav problem i Hailey se počela osjećati kao pacijentica koju nitko ne sluša. Prekretnica je došla krajem veljače 2024. tijekom rutinskog pregleda zbog intrauterinog uloška. Tijekom pregleda liječnica je otkrila veliki tumor na vratu maternice.

''Nisam mogla ustati a da ne dođe do jakog krvarenja. Nosila sam samo crnu odjeću i imala osjećaj da me liječnici ignoriraju. Nakon dijagnoze bila sam prestravljena, ali i na neki čudan način zahvalna. Napokon sam znala da to ne umišljam'', prisjeća se Hailey. ''Prvo što mi je palo na pamet bilo je: Što će biti s mojim dječacima?“, priznaje ova majka dvojice sinova. Srećom, liječnici su rak otkrili u ranom stadiju pa kemoterapija nije bila potrebna.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Danas se Hailey ponajviše bori za bolju skrb za žene koje liječenje raka doslovno gurne u menopauzu. ''Pobijediti rak je jedno, ali jednako je važno znati kvalitetno živjeti nakon toga'', smatra.

Time potvrđuje ono što iz vlastitog iskustva znaju samo oni koji su pobijedili ovu podmuklu bolest – da ni nakon pobjede borba ne završava.

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