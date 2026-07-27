Godinama je ignorirala zvukove u uhu, završila je na operaciji: 'Ne čekajte na to nekad'

Mislila je da je čudno pulsiranje u uhu posljedica stresa zbog užurbanog života izazvanog radom u hitnoj medicinskoj pomoći i cirkuske akrobatkinje. Britanka Paige Footner (31) nakon nekoliko godina otkrila je da neugodne zvukove izazivao tumor na mozgu od četiri centimetra. Nakon operacije dobila je drugu priliku i odlučila je iskoristiti je u potpunosti – između ostalog, isplanirala je 50 spojeva kako bi konačno pronašla pravu ljubav.

Ignorirala je upozoravajuće signale

"Tri godine imala sam pulsirajući tinitus u jednom uhu. Mislila sam da je povezan sa stresom, ali se postupno pogoršavao i stalno je bio prisutan'', opisuje Paige. Iako je radila kao u hitnoj medicinskoj pomoći i putovala svijetom s cirkusom, dugo je ignorirala upozoravajuće signale koje joj je slalo tijelo.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Kad je napokon otišla specijalistu, liječnik je prvo pretpostavio da je riječ o bezopasnom problemu, infekciji ili starijoj ozljedi. Paige je naime tijekom cirkuskih nastupa nekoliko puta udarila glavom, pa je takvo objašnjenje zvučalo prilično logično. No magnetska rezonancija otkrila je puno ozbiljniji problem.

Borba s bolešću natjerala je da preispita svoj život

"Imala sam ogromnu sreću što su uopće pronašli tumor," priznaje Paige. Pregled je pokazao tumor. Nakon dodatnih testova i operacije uslijedilo je veliko olakšanje – radilo se o meningeomu prvog stupnja, odnosno benignom tumoru.

Čekala ju je operacija nakon koje je Paige provela tri tjedna u bolnici, izgubila vozačku dozvolu zbog napadaja i godinu dana nije mogla raditi svoj posao. "Moje je tijelo uvijek bilo sredstvo za ostvarenje mojih snova, a odjednom sam ležala u krevetu i jedva da sam se mogla okrenuti", prisjeća se Paige tog razdoblja.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Upravo ju je borba s bolešću natjerala da preispita cijeli život. Kao djelatnica hitne medicinske pomoći često je vidjela kako ljudi na kraju života žale za stvarima koje nisu učinili. I odjednom je imala potrebu sebi postaviti ista pitanja. "Imala sam 30 godina i nikada nisam iskusila ljubav. Nikada nisam imala dečka, niti romansu, nitko me nije ni poljubio. Bila sam doslovno djevica'', otvoreno priznaje.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Stoga je shvatila da želi nadoknaditi ono što je dugo odgađala. Osim traženja partnera, počela se pripremati za studij medicine, na što ju je potaknula njezina vlastita liječnica.

"Želim raditi ono što je ona učinila za mene. Želim pomagati ljudima da teške trenutke učinim malo manje strašnima", kaže Paige. Drugima savjetuje da ne čekaju to "nekad''. "Recite tom dečku da vam se sviđa, započnite taj hobi kojim se želite baviti, napravite taj korak. Bol od žaljenja je puno gora od odbijanja ili neugodne situacije'', emotivno zaključuje Paige.

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