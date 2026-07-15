Na brodu proslavio 30. rođendan, a nekoliko sati kasnije borio se za život: 'Bilo je strašno'

Obiteljski odmor u Miamiju za vodoinstalatera Ashleyja Curtisa pretvorio se u borbu za život u roku od nekoliko sati. Na dugo željenoj plovidbi na palubi izletničkog broda proslavio je 30. rođendan, ali je iznenada doživio epileptični napadaj. Liječnici su prvo mislili da se samo treba odmoriti, da je to vjerojatno samo slučajnost i niz okolnosti. No, došao je drugi napadaj. Naknadni pregledi otkrili su uzrok koji je život okrenuo naglavačke ne samo Ashleyju nego i cijeloj njegovoj obitelji, rijedak tumor na mozgu.

Ashley je odmor proveo sa suprugom Casey, dvoje male djece i ostalim članovima obitelji. Neki manji simptomi pojavili su se ranije kada se osjećao vrtoglavicu ili slabost, ali ništa nije ukazivalo na ozbiljan zdravstveni problem. Jednostavno je to pripisivao drugim okolnostima.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Za njegovu suprugu Casey epileptični napadaj također je bio iznenađenje. "Nikada prije nisam vidjela epileptični napadaj. Bilo je strašno. Te večeri trebali smo letjeti kući, ali su nam liječnici rekli da Ashley ima tumor na mozgu i da mu je potrebna hitna operacija'', prisjeća se Casey.

Par je morao produžiti boravak u Sjedinjenim Državama dok su njihova djeca putovala kući s rodbinom. Sve se odvijalo brzo. Dva dana kasnije Ashley je podvrgnut operaciji, a liječnici su mu dijagnosticirali oligodendrogliom, rijedak tip tumora na mozgu. Nakon povratka kući u Wales uslijedila je još jedna operacija, ovaj put u punoj svijesti. No, pojavile su se komplikacije. Tijekom zahvata ostao je paraliziran na lijevoj strani tijela. Ipak, Ashley nije odustao i nakon dugotrajne rehabilitacije postupno se ponovno uspravio.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

"Prošao je fizikalnu terapiju, hidroterapiju i nevjerojatno je naporno radio da povrati snagu. Danas je ponovno na poslu, igra nogomet i trudimo se živjeti što normalniji život. Svakih šest mjeseci ide na preglede, a strah će ostati s nama zauvijek'', kaže njegova supruga Casey.

Danas se par prvenstveno usredotočuje na zajedničko vrijeme i podržava organizaciju Brain Tumour Research koja pomaže pacijentima s tumorima na mozgu.

"Kad su mi rekli da imam tumor na mozgu, bilo je to strašno, posebno tako daleko od kuće. Operacija i oporavak bili su iznimno zahtjevni, ali sam zahvalan što sam još ovdje i što mogu ponovno raditi ono što volim, sa svojom obitelji'', zaključuje Ashley.

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