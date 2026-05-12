Prometna nesreća spasila joj život: 'Nisam osjećala strah, iako sam znala da se možda ne probudim'

Britanka Sarah Bradles (39) iz Somerseta jedva se oporavila od strašnog iskustva nakon što je doživjela prometnu nesreću kada su joj liječnici priredili novi šok. Nakon magnetske rezonance koju su joj napravili odmah nakon nesreće, rekli su joj da ima tumor na mozgu veličine četiri centimetra. Drugim riječima – nesreća joj je najvjerojatnije spasila život.

''Moja prva pomisao bila je da ću umrijeti. Počela sam imati napadaje panike svaki dan, ponekad i nekoliko puta'', priznaje Sarah. Prije nesreće živjela je aktivno, provodila vrijeme u teretani i voljela izlete. Onda se sve preko noći promijenilo kao u lošem filmu.

Operacija je bila neizbježna

Daljnje pretrage potvrdile su rijedak tumor zvan subependimom. Liječnici su joj ponudili dvije opcije – rizičnu operaciju ili samo praćenje. Sarah je isprva pokušala izbjeći zahvat, ali su kontrole pokazale da tumor raste. Na kraju je završila na operacijskom stolu. ''Paradoksalno, tada više nisam osjećala strah, iako sam znala da postoji rizik da se ne probudim'', opisuje trenutke prije operacije.

Psihički ju je bolest, kaže, slomila više nego sama operacija. Nekoliko mjeseci čak se preselila natrag roditeljima. ''Bila sam prestravljena od ideje da budem sama. Jednostavno se nisam mogla nositi s tim'', priznaje Sarah, kojoj je na kraju pomogla terapija.

U siječnju 2026. napokon je stigla vijest koju je priželjkivala. Od tumora nije ostalo ni traga. Sarah je izgubila periferni vid na lijevom oku i teže podnosi svjetlo i buku, ali to joj više ne upravlja životom.

U međuvremenu je njezina prijateljica Megan Lane (35) trčala Londonski maraton u znak podrške istraživanju tumora mozga. ''Gledati Saru kako prolazi kroz liječenje bilo je srceparajuće'', kaže Megan.

