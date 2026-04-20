Plastični kirurg: 'Postoji jedan zahvat za koji bih volio da ga ljudi prestanu raditi'

Vodeći britanski plastični kirurg detaljno je progovorio o svom poslu i otkrio koje estetske promjene bi volio da ljudi prestanu tražiti. Dr. Dan Marsh osvrnuo se na zahvate koje je izvodio tijekom karijere te je u intervjuu za LADbible pružio uvid u ono što se događa iza zatvorenih vrata operacijske sale.

Na pitanje koje operacije želi da ljudi izbjegavaju i zašto, njegov odgovor bio je jasan. "Ovo je lako. Mislim da je to plastična kirurgija koja značajno mijenja vaš izgled u nešto što je abnormalno", rekao je dr. Marsh.

Objasnio je kako postoje kirurzi diljem svijeta koji izvode zahvate poput takozvanog "fantasy" nosa ili mijenjaju izgled ljudi na načine koji nisu anatomski mogući.

"Fantasy" nos je fenomen u kojem pacijenti traže da im se nos preoblikuje kako bi izgledao poput onih na likovima iz fantazije. Dr. Marsh također je spomenuo kako neki ljudi traže promjenu područja oko očiju kako bi postigli mačji izgled, piše Mirror.

Anatomske posljedice nerealnih želja

"Možete podići kut oka kako biste dobili neku vrstu mačjeg pogleda. Za sve takve operacije koje značajno mijenjaju stvari izvan onoga što je anatomski normalno, volio bih da se ljudi na njih ne odlučuju", dodao je.

Vraćajući se na primjer "fantasy" nosa, kirurg je objasnio da takav zahvat modificira tijelo suprotno od onoga kako je evoluiralo, a neki pacijenti nakon procedure više ne mogu normalno disati.

"Postoji razlog zašto je vaš nos dizajniran takav kakav jest. Ako ga učinite vrlo, vrlo malim i smanjite dišne putove...", objasnio je.

"Vidio sam pacijente koji su nakon operacije 'fantasy' nosa ostali bez mogućnosti disanja jer je nos postao premalen. Razvijali smo se i evoluirali da bismo postali ljudi kakvi jesmo, pa ako značajno odstupate od toga, upast ćete u nevolje", dodao je.

