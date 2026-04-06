FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZA BLISTAVI TEN /

Njega kože poslije tridesete: Jednostavna rutina koja donosi najbolje rezultate

×
Foto: Shutterstock

Jednostavna i jasno osmišljena rutina, ako se provodi redovito i dosljedno, donosi bolje rezultate od složenog režima koji se primjenjuje tek povremeno

6.4.2026.
18:46
Antonela Ištvan
Shutterstock
VOYO logo
VOYO logo

Ulaskom u treće desetljeće života, koža počinje pokazivati prve znakove starenja i gubi sposobnost brze regeneracije karakterističnu za dvadesete godine. Režim njege koji se dotad svodio na osnovne korake, poput čišćenja i hidratacije, prestaje biti dostatan.

Ovo je razdoblje u kojem prevencija postaje ključna, a usvajanje promišljene i dosljedne rutine postavlja temelje za očuvanje zdravlja i vitalnosti kože u godinama koje dolaze, piše Women's Health.

Foto: Shutterstock

Fiziološke promjene kože u 30-ima

Promjene koje se manifestiraju na koži u ovom razdoblju posljedica su složenih procesa koji se odvijaju u njezinoj strukturi. Primarni uzrok pojave finih linija, osobito u periorbitalnom području i na čelu, jest intrinzično smanjenje sinteze kolagena. Znanstveno je dokazano da se proizvodnja ovog ključnog proteina smanjuje za otprilike jedan posto godišnje nakon 25. godine, što rezultira progresivnim gubitkom čvrstoće i elastičnosti.

Dr. Ariel Haus, britanski dermatolog, pojašnjava: "Gubitak kolagena od jedan posto godišnje možda ne zvuči dramatično, no kumulativni učinak tijekom desetljeća dovodi do vidljivog stanjivanja dermisa i pojave prvih bora. Istovremeno, proces stanične obnove, koji u dvadesetima traje oko 28 dana, usporava se na 40 i više dana. To pridonosi beživotnom tenu jer se odumrle stanice dulje zadržavaju na površini". Uz to, slabi i hidrolipidna barijera kože te opada razina prirodne hijaluronske kiseline, što povećava transepidermalni gubitak vode i čini kožu sklonijom dehidraciji.

Ključni sastojci u njezi

Kako bi se adekvatno odgovorilo na navedene promjene, u režim njege potrebno je uvesti ciljane aktivne sastojke. Retinol, derivat vitamina A, smatra se zlatnim standardom u anti-age njezi. Njegova učinkovitost leži u sposobnosti da ubrza staničnu izmjenu i potakne fibroblaste na proizvodnju novog kolagena, čime značajno poboljšava teksturu kože i umanjuje vidljivost bora. Zbog potentnosti, uvodi se postupno i primjenjuje isključivo u večernjoj njezi.

U jutarnjoj rutini, idealan komplementarni sastojak je vitamin C. Kao antioksidans neutralizira slobodne radikale nastale uslijed UV zračenja i onečišćenja iz okoliša, ujednačava ten smanjujući hiperpigmentacije te je kofaktor u sintezi kolagena. Za optimalnu hidrataciju nezaobilazna je hijaluronska kiselina, humektans koji privlači i veže molekule vode, vraćajući koži punoću. Niacinamid (vitamin B3) jača zaštitnu funkciju kožne barijere, smanjuje crvenilo i regulira lučenje sebuma, što ga čini svestranim sastojkom pogodnim za gotovo sve tipove kože.

Foto: Shutterstock

Jutarnja i večernja rutina

Jutarnja rutina treba biti usmjerena na zaštitu. Nakon nježnog čišćenja (za suhu kožu ponekad je dovoljno samo umivanje vodom), slijedi primjena seruma s vitaminom C, zatim hidratantne kreme i, kao apsolutni imperativ, nanošenje zaštitnog faktora (SPF) širokog spektra, ne manjeg od 30.

Dr. Shereene Idriss, njujorška dermatologinja, naglašava: "Često ističem da je zaštita od sunca najvažniji korak svake rutine. Bez dosljedne, svakodnevne primjene zaštitnog faktora širokog spektra, djelovanje svih ostalih aktivnih sastojaka, poput retinola ili vitamina C, značajno je umanjeno. To je najbolja anti-age investicija koju možete napraviti za svoju kožu."

Večernja njega rezervirana je za obnovu i korekciju. Temelj čini dvostruko čišćenje: prvi korak je uljni čistač koji otapa SPF, šminku i nečistoće topive u ulju, nakon čega slijedi blagi gel ili mlijeko za čišćenje. Nakon toga slijedi primjena aktivnih sastojaka. Pritom je ključno slijediti pravilo alternacije: retinol i eksfolijativne kiseline (npr. glikolna, salicilna) ne koriste se iste večeri kako bi se izbjegla iritacija. Rutina se završava nanošenjem kreme za područje oko očiju i bogate hidratantne kreme koja sprječava transepidermalni gubitak vode i optimizira djelovanje prethodno nanesenih sastojaka.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Nutricionist Sebastijan Orlić o zdravoj prehrani

 

 

 

Njega KožeTrideseteLice
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
