Dalić kod Mojmire o Modriću i maski te kritikama da smo 'stari': 'To slušamo od 2018., a pogledajte Englesku...'

Izgubili su u utorak od Belgije u Rijeci pa u nedjelju pobijedili Slovence u Varaždinu, a već sutra u podne Vatreni putuju u Teksas. Što je bilo - bilo je, za tri dana počinje Svjetsko nogometno prvenstvo. Za devet dana Hrvatska igra prvu utakmicu protiv Engleske.

Zemlja s četiri milijuna izbornika ima samo jednog pravog, a taj je, noć prije polaska u SAD, našao vremena za još jedan intervju.

U RTL Direktu kod Mojmire Pastorčić gostovao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić.

Koferi spakirani?

Sve spremno, pripremili smo sve i sutra krećemo za Ameriku. Jedva čekamo da to počne, kao i cijela Hrvatska, svi naši navijači. Svjetsko prvenstvo je veliki događaj.

Je li Vam se ikad dogodilo da ste nešto važno zaboravili ponijeti?

Nije nikad, jer uvijek ništa nije važnije od onoga što nas čeka, od posla i utakmica. Uvijek se to riješi, tako da s tim nismo imali problema.

Sutra u podne putujete, koje su Vam najveće brige prije polaska?

Nema puno briga. Bitno je da svi dođu i da su svi zdravi. To je najvažnije. Napravili smo desetak dana dobrih priprema u Rijeci i ja sam s tim bio jako zadovoljan – ambijentom, atmosferom i radom naših igrača. Imali smo dvije utakmice koje su nam puno pokazale. Sada imamo još sedam dana do Engleske i mislim da ćemo biti spremni. Ja sam optimist.

Rekli ste prije nekoliko tjedana da Vas brine zdravlje naših senatora, u kakvom su sad stanju, vidjeli ste ih na pripremama...

To su igrači koji su s nama od 2018. godine, od prvog dana mog mandata. Jako ih poštujem i cijenim, vrlo su mi važni. Naravno, stariji su osam godina i dolazi mlađa generacija. Sigurno će imati veliku ulogu, ali svjestan sam da ćemo morati više forsirati mlađe igrače i dati im priliku. Treba nam energije, brzine i svježe krvi, kao što je bilo u Kataru. Senatori će biti tu, ali uz podršku mlađih igrača.

Nakon dvije prijateljske utakmice rekli ste da nam fali živosti i energije, kako ćemo to nadoknaditi?

Upravo s mladim igračima i njihovom željom i energijom. Nama brzina i energija nikad nisu bili glavni adut. Na oba svjetska prvenstva imali smo svoj način igre, puno posjeda lopte i na kraju smo pobjeđivali. Sada ćemo pokušati osvježiti momčad. Vjerujem u ono što radimo i vjerujem u reprezentaciju. Naravno da nećemo ići preskakati situacije. Ono što je nama najvažnije je da prođemo grupu i da onda idemo utakmicu po utakmicu.

Recimo da izgubimo odmah nakon prolaska grupe, je li to uspjeh ili neuspjeh?

Uspjeh je da Hrvatska dođe na Svjetsko prvenstvo. To uvijek mora biti cilj. Mi smo u Rusiji igrali protiv Danske nakon grupne faze i to je bila najteža utakmica. Jer ako tu utakmicu izgubiš, sve pada vodu, gubitnik si i ispadaš nakon grupe. Zato će biti jako važno proći grupu i onda tu prvu prepreku savladati. Velim, optimist sam i vjerujem.

Vidjeli ste Luku Modrića sada na pripremama. Brine li Vas kako će igrati s maskom na licu?

To sigurno jest jedan problem zbog vidnog polja, a djelomično i psihološki. Maska mu malo smeta tijekom igre. Gvardiol je imao masku u Kataru pa smo imali dobar rezultat, pa neka bude tako i sada s Lukom. Ipak postoji strah od nove ozljede ili udarca, pa je psihološki lakše s maskom. Luka će sam procijeniti koliko mu je ona potrebna.

Rekli ste nedavno da Hrvatska neće umirati u ljepoti ovo prvenstvo i da smo najjači u obrani, znači li to da imamo problem u napadu?

Ovo je turnir i ovdje nema previše prostora za ljepotu i uživanje u tehničkoj igri. Treba igrati pragmatično i ići na rezultat. Tako se osvajaju turniri i medalje. Sve polazi od obrane. Moramo biti čvrsti. I 2018. i u Kataru imali smo vrlo dobru obrambenu fazu. Važno je da protivniku ne dopuštate puno prilika. Uvijek je bolje pobijediti 1:0 nego 4:3.

Čitala sam danas u Guardianu, pišu da je Hrvatska stara momčad kojoj se smanjila kvaliteta i dubina. Što kažete na te kritike?

To pišu od 2018. godine. Od tada smo možda stariji i potrošeniji, ali smo zajedno s Francuzima i Nijemcima reprezentacija s najviše medalja u 21. stoljeću. Pogledajte Englesku koja nije ni stara ni potrošena, a nema medalju 60 godina. Hrvatska ima tri medalje u 30 godina. Mi trajemo osam godina na vrhunskoj razini. Teže je održati izvrsnost nego je postići, a Hrvatska to radi jako uspješno. Mi smo i dalje u vrhu svjetskog nogometa. Potrošeni i stari, ali mi guramo.

Je li podcjenjivanje onda i prognoza superračunala po kojoj smo 15. i 17. po šansama za osvajanje naslova svjetskog prvaka?

Ne bunim se protiv toga. Tako je bilo i na prethodna dva Svjetska prvenstva. Daj Bože da se opet prevare i pogriješe, pa da mi budemo bolji nego što predviđaju. I kod nas su velika očekivanja i velike ambicije.

Je li to stvara velik pritisak?

Ja nemam nikakav pritisak. Nakon dvije svjetske medalje i svega što je ova generacija napravila, nema razloga za pritisak. Mi ne moramo ništa. Idemo na Svjetsko prvenstvo da budemo dobri, da Hrvatsku predstavimo na najbolji mogući način i napravimo najbolji mogući rezultat. Jedini pritisak stvaramo sami sebi jer želimo više i bolje.

Znate li već tko je u prvih 11 protiv Engleske?

Uglavnom znamo.

Jesu li Kovačić i Kramarić na klupi?

Rekao sam da su nam ove utakmice dale puno odgovora. Nije samo Engleska važna, nakon toga imamo Panamu i Ganu. Dobro ćemo procijeniti i odlučiti što je najbolje.

Svi se nadaju reprizi iz Rusije. Tko je danas taj Mandžukić?

Mandžukićev pogodak u 109. minuti najvažniji je gol u povijesti Hrvatske. Nama će sada svaki gol biti važan, počevši od prve utakmice. To je naš cilj. Idemo korak po korak i ne želim preskakati stvari.

Idemo malo na Ameriku: putujete u Teksas na plus 33. Kako se na toj vrućini trenira?

Imat ćemo sedam dana za prilagodbu. Stadion u Dallasu bit će zatvoren pa će to malo ublažiti temperaturu. Kroz treninge ćemo se priviknuti na uvjete i atmosferu. Neke reprezentacije otišle su ranije, ali ne znam koliko su time dobile. Mi smo procijenili da je bolje ostati doma i čekati prvenstvo u Hrvatskoj nego tamo provoditi dodatnih petnaest dana.

Prva je utakmica u 3 popodne po vrućini, je li to problematično?

Malo je neobično jer nismo navikli igrati u tim terminima. U Europi se uglavnom igra kasnije. Ali isto vrijedi i za protivnika. Nećemo imati ni posebnu prednost ni poseban hendikep. Znamo što nas čeka i moramo se pripremiti.

A 'jet lag'? Jeste ponijeli malo melatonina?

Imali smo predavanja liječnika i stručnog stožera o tome kako se ponašati tijekom puta, kada spavati, a kada ne. Kada stignemo, pokušat ćemo ostati budni, odraditi lagani trening i prilagoditi se vremenskoj zoni. Trebat će nam dva dana.

Imate li neka posebna pravila za igrače? Da ne smiju jesti burgere, piti pivu...?

Pravila se znaju. To su profesionalci. Imamo svoje kuhare, doktore i plan prehrane. Nema potrebe za takvim egzibicijama tijekom pripreme. Nakon utakmice može i pizza i burger i pivo u svlačionici. Tada se igrači mogu malo opustiti.

Što je s mlađim igračima? Jeste li im sugerirali da ne čitaju komentare?

Ne branimo im ništa. Kada su u svojoj sobi, mogu raditi što žele. Mogu biti na društvenim mrežama, igrati igrice ili raditi što njima odgovara. Nismo baš toliko strogi.

Na Svjetsko prvenstvo se plasirala i BiH, je li vas netko pitao za savjet?

Drago mi je da se Bosna i Hercegovina plasirala. Na neki način kopirali su hrvatski model. Napravili su dobru atmosferu, dobar miks igrača i izbornik je birao igrače prema zaslugama. Sami su rekli da im je hrvatska reprezentacija bila putokaz. Želim im puno sreće.

Zadnja utakmica prije puta bila je u vašem Varaždinu. Je li ovo bila Vaša zadnja utakmica na hrvatskom tlu?

Tako se poklopilo da igramo u Varaždinu. Bili su sjajni uvjeti. To je moj stadion, moj grad i moji ljudi. Lijepo je da su moja stota utakmica i ova posljednja pripremna bile baš tamo.

A nećete reći da je bila zadnja? Nećete otkriti. Jer se priča iz Ujedinjenih Arapskih Emirata da računaju na vas...

Moj fokus je Svjetsko prvenstvo i Hrvatska. Tome se želim maksimalno posvetiti. U posljednjih pola godine obišao sam sve igrače, pogledao puno utakmica i želim napraviti maksimum da Hrvatska ponovno bude konkurentna i dobra.

Zlatko, samo Vam još zlato fali, to smo već utvrdili...

Nažalost izgubili smo dva finala, protiv Francuske i u Ligi nacija. To je jedino što nam nedostaje. Ali konkurencija je fantastična. Hrvatska uspijeva talentom, kvalitetom, upornošću i zajedništvom ostvarivati rezultate koji su zaista posebni. Kada čujete kako o Hrvatskoj govore drugi izbornici i strani mediji, to vas veseli i raduje.

Imamo četiri milijuna izbornika u Hrvatskoj. Osjećate li Vi to na svojoj koži?

To je normalno. Ljudi vole nogomet, gledaju ga i imaju pravo komentirati. Lako je sjediti u fotelji s pivom u ruci i davati savjete. Ali treba okupiti ljude, voditi ih i donositi odluke. To je zahtjevan i težak posao. Ipak, poštujem sve ljude koji vole Hrvatsku reprezentaciju i žele pomoći svojim savjetima.

Ja Vam mogu onda presnimiti ove savjete iz Direkta...

Sve ćemo mi to poslušati.

Hvala Vam puno što ste bili gost Direkta i svu sreću Vam želim.

Hvala vama na podršci i pozivu. Trebat će nam podrška i zajedništvo svih ljudi u Hrvatskoj. Znam da velika većina Hrvata navija za Hrvatsku i želi joj dobro. Mi ćemo dati sve od sebe da Hrvatska ponovno bude kvalitetna, konkurentna i uspješna. Vidjet ćemo što će biti, ali obećavam da ćemo dati maksimum kako bi naši ljudi ponovno bili veseli i ponosni.