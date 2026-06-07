Šafarić za RTL Danas: 'Pričao sam s Dalićem, treba i on mira...'

VATRENI NA TESTU /

Hrvatska ogometna reprezentacija protiv Slovenije igra zadnju prijateljsku utakmicu prije nastupa na Svetskom prvenstvu, a uoči tog dvoboja reporterka RTL Danas Donna Diana Prćić porazgovarala je s trenerom Varaždina i bivšim reprezentativcem Nikolom Šafarićem koji joj je iznio svoja očekivanja.

"Nadamo se poletnoj reprezentaciji, da budemo puno bolji u igri prema naprijed, da stvaramo šanse i da na kraju pobijedimo", rekao je Šafarić na početku pa otkrio je li se čuo s Dalićem:

"Pa bili smo se vidjeli nakon naših zadnjih utakmica i naših uspjeha. Pričali smo malo, dan prije nego je otišao na pripreme s reprezentacijom bili smo zajedno, popili kavu i zaželio sam mu sve najbolje. A sad sve ostalo, mislim da treba i on mira. Nismo se više čuli i neka se on u miru lijepo priprema za sve ono što ga čeka."

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu.