Bivši engleski kapetan nije štedio izbornika: '11 igrača ne zaslužuje biti ovdje'

Nekadašnji kapetan engleske reprezentacije i Chelseaja, John Terry dao je vrlo oštar sud o popisu engleskog izbornika Thomasa Tuchela za Svjetsko prvenstvo.

Terry je za Sports Uncensored kazao kako barem 11 igrača nije zaslužilo biti na Svjetskom prvenstvu koje, za Englesku, počinje 17. lipnja okršajem s Hrvatskom. "Mislim da tamo trebaš imati svoje najbolje igrače. Samo 13, 14 ili 15 igrača može igrati ako želimo osvojiti ovo Svjetsko prvenstvo. Kad pogledam ostatak momčadi, nisam siguran mogu li oni biti prijetnja igračima koji će igrati", kazao je Terry.

Podsjetimo, Tuchel je iznenadio englesku javnost izostavljanjem velikih imena poput Phila Fodena, Colea Palmera, Harryja Maguirea itd. "Prvo moram reći da mi se sviđa Tuchel. Pratili smo njegov rad u Chelseaju i donio nam je puno uspjeha pa i naslov u Ligi prvaka. I ono što mi se sviđa kod njega je to što se ne boji donositi velike odluke, i mislim da smo to vidjeli u njegovoj momčadi. Ipak se ne slažem što neke igrače nije pozvao", kazao je Terry pa objasnio.

"Maguire je jedan od njih, prvi. Shaw je lijevi bek. Očekujemo da će O'Reilly doći na lijevi bek. Mislim da netko poput njega treba nekoga poput Shawa da mu pomogne, smiri ga, da mu da savjet jer je on naša budućnost na sljedećim Svjetskim prvenstvima. Cole Palmer je također sljedeća velika odluka. Dakle, mislim da je zapravo pogriješio u tri ili četiri velike odluke na terenu. Mislim da vam trebaju najbolji igrači da što dalje stignete na ovim Svjetskim prvenstvima", zaključio je Terry koji je Englesku predstavljao na dva Svjetska prvenstva.

Engleska će nakon susreta s Hrvatskom igrati protiv Gane pa Paname, a analitičari i kladionice vide ih na trećem mjestu favorita, odmah iza Španjolske i Francuske.