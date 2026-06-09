Paklene vrućine i luksuz bez granica: SP nije ni počeo, a neke stvari već nadilaze nogometni teren

Svjetsko prvenstvo još nije ni počelo, a već donosi priče koje nadilaze nogometni teren. Skoro sve reprezentacije pristigle su u svoje kampove, a navijače čekaju ozbiljne vrućine, dok one najbogatije čekaju i luksuzni paketi. Što se sve događa dva dana prije početka Mundijala - zna Helena Barić.

Iako većinu svijeta trese groznica Svjetskog prvenstva, u Alexandriji, gdje boravi Hrvatska, ni ne znaju što im se događa pred nosom.

"Održava se ovdje? Tko se natječe?"

Pa ipak našli smo neke koji znaju za najveći sportski događaj na svijetu, pa čak i za našu reprezentaciju.

"Naprijed, Hrvatska!"

Meksiko je već danima u ritmu koji više podsjeća na festivalsku nego na nogometnu atmosferu. Španjolska je svladala Peru u posljednjem pripremnom susretu, no i jednima i drugima ovo je bio pravi praznik nogometa.

"Već se ispričavam, znam da ću plakati. Pjevati našu himnu je vrlo snažan osjećaj, drukčije nego na ekranu kod kuće, kada gledamo utakmicu."

Ekstremni uvjeti

U New Jerseyu slična scena, reprezentacija Haitija sletjela je u ritmu glazbe. A nekoliko navijača došlo je pozdraviti reprezentaciju koja je na Svjetskom prvenstvu prvi put od nakon 52 godine.

Puno više navijača dočekalo je reprezentaciju Njemačke na otvorenom treningu u Sjevernoj Karolini, a igrači su ih kasnije nagradili potpisima i fotografijama.

Dok se momčadi tek zagrijavaju, zagrIjava se i temperatura. Stručnjaci sve više upozoravaju na ekstremne uvjete s temperaturama iznad 35 stupnjeva pa se već sada postavlja pitanje kako će navijači izdržati cijele dane na nogama.

Dok će se većina boriti s vrućinama, drugi ulaze u luksuz bez granica. U New Yorku se nudi paket za finale vrijedan milijun dolara, od apartmana do privatnog helikoptera, i lože na utakmici. I tako se polako stvara slika turnira koji će biti sve samo ne običan.