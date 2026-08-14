U Omišu oko tisuću ljudi evakuiranih s ugroženih područja: Mnogi ostaju na cesti

Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić za net.hr naveo je da je oko 1000 ljudi stiglo se evakuiranih područja u Omiš do oko 2 u noći.

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"Vatra je došla nadomak kuća, ali malo se zaustavila. Došla je do prigradskih naselja Omiša, Nemire i Stanića, a sada se penje u planinu. Vatrogasci brane kuće i uspijevaju, ali puše jak vjetar. Neke kuće jesu izgorjele. Koliko ih je, teško je reći", rekao nam je i dodao da ne slušaju svi upute i da su ostali u "džepovima".

Foto: RTL

Ljudi koi su evakuirani iz Lokve Rogoznice dolaze u prihvatni centar koji je otvoren u sportskoj dvorani u Omišu.

Foto: RTL

"Velika dvorana nije puna. Kapaciteti su u redu, Županija je poslala krevete. Zasad je najvažnije da se svi maknu iz ugroženih zona i da vjetar promijeni smjer. Ovo je ogromna operacija. S prirodom je jako, jako teško. Nikad nisam ovako nešto doživio. Lani je bio ogroman požar, bio sam na požarištu, ali nije bilo ovako", rekao nam je.

Foto: RTL

Reporteri RTL-a Danas šalju snimke iz Omišlja, mnogi su ljudi na cesti.