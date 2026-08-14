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U BLIZINI POŽARA /

Pojavila se nemoguća snimka - auto u plamenu vozi cestom: 'Izlazi iz auta, *ebo te!'

14.8.2026.
2:52
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
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U redakciju net.hr stigla je snimka koja graniči s nemogućim. Na njoj se vidi automobil u vožnji koji gori na svom desnom dijelu. Na snimci se također čuje povik: 'Izlazi iz auta, *ebo te!'

Navodno je snimka nastala na području zahvaćenom požarom. Podsjetimo, u četvrtak je u večernjim satima buknuo požara na području Lokve Rogoznice koji se tijekom narednih sati potpuno izmaknuo kontroli. Prema posljednjim informacijama izgorjele su kuće, ali se ne zna točno koliko. Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić za net.hr je rekao i da je jedan mladić zadobio opekotine te su mu pružili liječničku pomoć. Pogledajte u videu trenutak kada je automobil u plamenu vozio cestom dok su mu drugi trubili.

PožarOmišVatrogasci
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